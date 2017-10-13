Associated Press опубликовало запись «акустической атаки» на сотрудников посольства США на Кубе

В распоряжении агентства Associated Press оказалась аудиозапись предположительной «акустической атаки» на сотрудников посольства США на Кубе.
Записанные высокочастотные звуки, как отмечает агентство, похожи на «пение сверчков», однако некоторые из них напоминают «скрежет гвоздя по школьной доске». Исследовавшие запись эксперты указали на более чем 20 разных частот на записи, что позволяет говорить о нескольких источниках звука.
Несколько сотрудников посольства, пожелавших остаться неназванными, сообщили AP, что звуки на аудиозаписи похожи на те, что они слышали в дипмиссии на Кубе.
В Госдепартаменте США комментировать подлинность аудиозаписи отказались. Представители ВМС США, чьи специалисты были направлены на Кубу для расследования «акустических атак», на запрос агентства не ответили.
Внимание! Прослушивание аудиозаписи может вызвать неприятные ощущения.
С конца 2016 года сотрудники посольства США на Кубе начали жаловаться на плохое самочувствие — тошноту, потерю слуха, головные боли и сложности с ориентацией в пространстве — без видимых на то причин. Пострадали, как сообщалось, не менее 20 человек. Была выдвинута версия, что против дипломатов были применены некие звуковые устройства. Власти Кубы «акустические атаки» категорически отрицают.
Из-за «акустических атак» США решили эвакуировать с Кубы большинство сотрудников посольства, а также членов их семей. Из-за сокращения численности американской дипмиссии была приостановлена выдача виз. Также сообщалось, что власти США вышлют не менее 60% кубинских дипломатов, чтобы уравнять численность персонала американской дипмиссии на Кубе и кубинской в США.
Посольство США на Кубе было открыто в 2016 году. До этого Соединенные Штаты и Куба более 50 лет не поддерживали дипломатические отношения. Возобновление дипотношений с Кубой считалось одним из ключевых достижений администрации президента США Барака Обамы, покинувшего свой пост в начале 2017 года.