Associated Press опубликовало запись «акустической атаки» на сотрудников посольства США на Кубе

В распоряжении агентства Associated Press оказалась аудиозапись предположительной «акустической атаки» на сотрудников посольства США на Кубе.

Записанные высокочастотные звуки, как отмечает агентство, похожи на «пение сверчков», однако некоторые из них напоминают «скрежет гвоздя по школьной доске». Исследовавшие запись эксперты указали на более чем 20 разных частот на записи, что позволяет говорить о нескольких источниках звука.

Несколько сотрудников посольства, пожелавших остаться неназванными, сообщили AP, что звуки на аудиозаписи похожи на те, что они слышали в дипмиссии на Кубе.

В Госдепартаменте США комментировать подлинность аудиозаписи отказались. Представители ВМС США, чьи специалисты были направлены на Кубу для расследования «акустических атак», на запрос агентства не ответили.

Внимание! Прослушивание аудиозаписи может вызвать неприятные ощущения.