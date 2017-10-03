Высылка дипломатов, по их словам, будет проведена для того, чтобы уравнять численность персонала американской дипмиссии на Кубе и кубинской в США.

О высылке кубинских дипломатов, заявили источники AP и Reuters, Госдепартамент США официально объявит в течение дня во вторник, 3 октября.

По данным собеседников Reuters, США вышлют две трети кубинских дипломатов. Источники AP сообщают , что персонал кубинской дипмиссии потребуют сократить на 60%.

Власти США потребуют от Кубы значительно сократить персонал дипмиссии, сообщают AP и Reuters со ссылкой на правительственные источники.

В конце сентября стало известно, что США эвакуируют с Кубы членом семей дипломатов и все сотрудников дипмиссии, кроме тех, чье присутствие необходимо для поддержания работы посольства. Кубу, как сообщало AP, покинут 60% сотрудников посольства.

Решение об эвакуации дипломатов с Кубы было принято из-за того, что более 20 сотрудников дипмиссии США за последние несколько месяцев пожаловались на недомогания — в том числе, потерю слуха и головные боли. Власти США подозревают, что против дипломатов применили некое «акустическое оружие». Куба эти обвинения отрицает.

Из-за сокращения персонала дипмиссии на Кубе на неопределенный срок приостановленена выдача американских виз.

Посольство США на Кубы было открыто в 2016 году. До этого Соединенные Штаты и Куба более 50 лет не поддерживали дипломатические отношения.