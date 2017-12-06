Следователь не разрешил Серебренникову пойти на репетиции «Нуреева» в Большом театре
Следователь не ответил на просьбу адвокатов режиссера Кирилла Серебренникова о посещении репетиций балета «Нуреев» в Большом театре перед премьерой. Об этом 6 декабря сообщил адвокат Дмитрий Харитонов.
«Пока на наше ходатайство ответ получен не был. Но репетиции уже сегодня и завтра, так что надеяться на это особо и не стоит», — сказал защитник, заметив, что о допуске на премьеру балета они не просили.
Премьерные показы «Нуреева» пройдут 9 и 10 декабря. Серебренников является режиссером и сценографом балета, а также написал либретто.
С августа Серебренников находится под домашним арестом по обвинению в хищении 68 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на театральные постановки. Ему запрещено общаться с кем-то кроме близких и адвокатов.
Премьера балета «Нуреев» должна была состояться в июле, но ее в последний момент отменили. Руководство Большого театра заявило, что балет не готов и отложило показ до декабря. После ареста Серебренникова, «Нуреева» решили выпускать без него.