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«Голосу Америки» и «Радио Свобода» запретили вход в Госдуму

Госдума РФ
08:04, 6 декабря 2017
Надежный источник

Депутаты Государственной думы проголосовали за запрет на посещение нижней палаты парламента для представителей «Голоса Америки» и «Радио Свободы», которых ранее признали иностранными агентами. За соответствующее постановление проголосовали 413 депутатов, один выступил против.

В ходе обсуждения глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова объяснила, что запрет введен только против двух американских организаций, а не против всех девяти СМИ, которые ранее были признаны иностранными агентами.

Только у «Голоса Америки» и «Радио Свобода» была необходимая для посещения Думы аккредитация в МИДе России.

Ранее допуск тем же СМИ запретил Совет Федерации, решение было принято комитетом по регламенту верхней палаты парламента.

5 декабря Министерство юстиции России внесло в список СМИ — иностранных агентов «Голос Америки», а также «Радио Свободы» и семь его дочерних проектов. Закон, по которому создание нового реестра иностранных агентов стало возможным, был принят в ноябре.
Теперь указанные СМИ должны будут отчитываться перед Минюстом о своей деятельности и маркировать свою продукцию.
Российские ограничения были приняты в ответ на регистрацию в США в статусе иностранного агента госканала RT. Вскоре после этого RT лишили аккредитации в американском Конгрессе.

Иностранные агенты среди СМИ

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