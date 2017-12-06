«Голосу Америки» и «Радио Свобода» запретили вход в Госдуму

Депутаты Государственной думы проголосовали за запрет на посещение нижней палаты парламента для представителей «Голоса Америки» и «Радио Свободы», которых ранее признали иностранными агентами. За соответствующее постановление проголосовали 413 депутатов, один выступил против.

В ходе обсуждения глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова объяснила, что запрет введен только против двух американских организаций, а не против всех девяти СМИ, которые ранее были признаны иностранными агентами.

Только у «Голоса Америки» и «Радио Свобода» была необходимая для посещения Думы аккредитация в МИДе России.

Ранее допуск тем же СМИ запретил Совет Федерации, решение было принято комитетом по регламенту верхней палаты парламента.