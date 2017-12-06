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Человек года по версии журнала Time — женщины и мужчины, рассказавшие о домогательствах

Time
12:56, 6 декабря 2017
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Журнал Time назвал человека года — редакция выбрала женщин и мужчин, которые рассказали о сексуальных домогательствах. На обложку журнала вынесена фраза: «Те, кто нарушил молчание. Голоса, с которых началось движение».

Массовое движение против сексуального насилия и домогательств началось после того, как в начале октября The New Yorker и The New York Times опубликовали статьи с обвинениями в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Многие актрисы (в их числе, например, Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли) рассказали о его сексуальных домогательствах.
Вскоре после публикаций актриса Алисса Милано запустила в твиттере флэшмоб #MeToo. В постах с этим хэштегом женщины и мужчины рассказывали о том, как сталкивались с насилием и домогательствами. Движение поддержали во многих странах мира.

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