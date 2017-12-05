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Альфа-банк заключил мировое соглашение с бывшим владельцем «Югры» по иску на 2,7 миллиарда рублей

RNS
07:56, 5 декабря 2017
Надежный источник

Альфа-банк и бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин заключили мировое соглашение по иску о возмещении кредита на 2,7 миллиарда рублей. Об этом на заседании 5 декабря заявил представитель Альфа-банка.

Стороны договорились, что до 13 декабря Хотин погасит задолженность, которая составляет более 43 миллионов долларов. Ранее схожую сумму потребовал взыскать с Хотина Мещанский суд.

Когда было заключено кредитное соглашение, не уточняется.

В июле 2017 года Центробанк отозвал лицензию у «Югры», в банке ввели временную администрацию. «Дыру» в капитале «Югры» Центробанк оценил в более чем 86 миллиардов рублей.
Центробанк потребовал признать «Югру» банкротом, рассмотрение дела продолжается в арбитражном суде Москвы.

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