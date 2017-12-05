Альфа-банк заключил мировое соглашение с бывшим владельцем «Югры» по иску на 2,7 миллиарда рублей

Альфа-банк и бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин заключили мировое соглашение по иску о возмещении кредита на 2,7 миллиарда рублей. Об этом на заседании 5 декабря заявил представитель Альфа-банка.

Стороны договорились, что до 13 декабря Хотин погасит задолженность, которая составляет более 43 миллионов долларов. Ранее схожую сумму потребовал взыскать с Хотина Мещанский суд.

Когда было заключено кредитное соглашение, не уточняется.