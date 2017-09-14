«Дыра» в банке «Югра» увеличилась в 43 раза
«Дыра» в капитале банка «Югра», по новой оценке ЦБ, составляет 86,091 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Вестник Банка России». По состоянию на 28 июля, когда ЦБ отозвал лицензию «Югры», отрицательный капитал банка оценивался в 2,04 миллиарда рублей.
«Дыра» выросла с 28 июля по 8 сентября в 43 раза «на фоне снижения оценки объема кредитного портфеля и соответственно активов», сообщил регулятор.
ЦБ в конце июля также приводил другую оценку отрицательного капитала «Югры» — в 7,04 миллиарда рублей.
Банк «Югра», по состоянию на середину 2017 года, входил в число 50 крупнейших кредитных организаций России по объему капитала.
10 июля ЦБ ввел в «Югре» временную администрацию в связи с «неустойчивым финансовым положением» банка и «наличием угрозы интересам его кредиторов и вкладчиков». Владельцы банка пытались оспорить это решение в суде, но не добились успеха.
28 июля Банк России объявил об отзыве лицензии у «Югры». Это решение регулятора владельцы и бывшее руководство банка также обжаловали в суде.