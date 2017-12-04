Зюганов попросил Путина вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

Глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России с предложением вернуть на Лубянскую площадь в Москве памятник Феликсу Дзержинскому.

Соответствующее обращение, опубликованное в понедельник на сайте Коммунистической партии, было приурочено к столетию со дня создания Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК), которое будет отмечаться 20 декабря 2017 года.

ВЧК стала основой системы государственной безопасности, а решающую роль в ее становлении сыграл Дзержинский, говорится в обращении. По данным КПРФ, глава ВЧК называется в опросах общественного мнения одним из наиболее уважаемых политических деятелей ХХ века.

«Убеждены, что возвращение в центр Москвы монумента человеку, ставшему символом честности и бескорыстия, будет способствовать формированию достойных морально-нравственных ориентиров нашего общества», — заключили в Компартии.