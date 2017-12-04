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Зюганов попросил Путина вернуть памятник Дзержинскому на Лубянку

КПРФ
17:11, 4 декабря 2017
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Глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к президенту России с предложением вернуть на Лубянскую площадь в Москве памятник Феликсу Дзержинскому.

Соответствующее обращение, опубликованное в понедельник на сайте Коммунистической партии, было приурочено к столетию со дня создания Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК), которое будет отмечаться 20 декабря 2017 года.

ВЧК стала основой системы государственной безопасности, а решающую роль в ее становлении сыграл Дзержинский, говорится в обращении. По данным КПРФ, глава ВЧК называется в опросах общественного мнения одним из наиболее уважаемых политических деятелей ХХ века.

«Убеждены, что возвращение в центр Москвы монумента человеку, ставшему символом честности и бескорыстия, будет способствовать формированию достойных морально-нравственных ориентиров нашего общества», — заключили в Компартии.

При оценке личности Ф.Э. Дзержинского необходимо исходить из того, что он был не только главой ВЧК, но и одним из наиболее деятельных и успешных хозяйственных руководителей России. В качестве наркома путей сообщения, а затем председателя Высшего совета народного хозяйства он внес огромный вклад в преодоление разрухи, вызванной Первой мировой и Гражданской войнами, заложил основы для развития экономики нашей страны.

КПРФ
Памятник Феликсу Дзержинскому по проекту скульптора Евгения Вучетича и архитектора Григория Захарова был установлен на Лубянской площади в Москве около здания КГБ 20 декабря 1958 года. После провала августовского путча 1991 года монумент был демонтирован и перевезен в парк «Музеон» на Крымском валу, где он и находится по сей день.
В 2015 году КПРФ уже пыталась инициировать процесс возвращения памятника Дзержинскому на Лубянку, собрав 150 тысяч подписей за проведение соответствующего референдума среди жителей Москвы.
Новый виток дискуссии о переоценке личности Феликса Дзержинского, являвшегося организатором красного террора, произошел в обществе в 2017 году. В сентябре к 140-летию со дня рождения Дзержинского по инициативе ветеранов ФСБ в Кирове открыли памятник главе ВЧК. В конце ноября депутаты Краснодарской думы присвоили имя Дзержинского местной школе.

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