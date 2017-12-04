Суд отказался изменить меры пресечения фигурантам дела «Седьмой студии»

На заседании в Мосгорсуде защита Серебренникова говорила о готовности внести залог за режиссера в размере 68 миллионов рублей.

Согласно решению суда, Серебренников и Итин останутся под домашним арестом, а Малобродский — под стражей в СИЗО.

Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобы на продление мер пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, бывшему гендиректору «Седьмой студии» Юрию Итину и бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому. Об этом сообщает корреспондент «Медузы».

Кирилл Серебренников находится под домашним арестом с 23 августа 2017 года. Он подозревается в причастности к хищению бюджетных средств, выделенных театральной компании «Седьмая студия». По версии следствия, соучастниками хищения были Юрий Итин, Алексей Малобродский, бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова. Масляева находится под домашним арестом, Воронова объявлена в розыск.

26 октября по делу «Седьмой студии» была задержана директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум. По версии следствия, она, будучи сотрудником министерства культуры, подписывала соглашение о выделении государственного финансирования для «Седьмой студии».

Масляева дала признательные показания и заключила сделку со следствием. Все остальные фигуранты дела не признают себя виновными. По их словам, никаких хищений в «Седьмой студии» не было, а все выделенные из бюджета деньги были потрачены на театральные постановки.