Кремль поручил регионам синхронно вывесить агитацию после объявления о выборах президента

Администрация президента России поручила регионам согласовать одновременное начало агитационной кампании перед выборами президента в марте 2018 года. Это обсуждалось на закрытом семинаре с участием замгубернаторов и замполпредов по внутренней политике, а также глав региональных избиркомов, рассказал РБК неназванный участник встречи.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова на семинаре объявила, что билборды о выборах должны быть вывешены уже на следующий день после того, как Совет Федерации официально начнет избирательную компанию. Ожидается, что это произойдет 15 декабря, но дату начала агитации могут сдвинуть на 17-18 числа.

Агитационную кампанию Кремль планирует разделить на три волны протяженностью в месяц с разными линейками наружной рекламы.

Выступавший на встрече первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заявил, что выборы должны пройти максимально прозрачно и «все нарушения будут жестко пресекаться». «Чтобы на следующий день комар носа не подточил, никаких протестов из-за „каруселей“ и других нарушений», — приводит слова Кириенко один из участников мероприятия.

При этом представителям региона поручили обеспечить «реальную» явку, так как опросы показывают, что действующий президент Владимир Путин «значительно опережает» других кандидатов и «они его не догонят».