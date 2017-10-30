29 октября Екатерина Гордон — журналистка, певица и хозяйка юридической компании «Гордон и сыновья», занимающейся семейным правом, — заявила , что намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента России. Гордон сообщила, что будет «вероятно, единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента», а фокусом своей кампании пообещала сделать права женщин и детей. Присоединиться к команде Гордон предлагается на сайте gordonzabab.ru . Спецкор «Медузы» Илья Жегулев попытался выяснить у Гордон, что происходит.

— Ваше заявление — это шутка? Или вы действительно собираетесь вести кампанию?

— По моим наблюдениям — а я в журналистике больше десяти лет, — выборы часто были троллингом. Я ни разу не голосовала и хочу наконец действительно серьезно заявить о себе и своей деятельности. Ежедневно я сталкиваюсь с разбирательствами по поводу алиментов в судах, вижу, как спустя рукава принимаются решения, когда алименты выписывают из мизерных сумм, которые предоставляют мужчины. При этом в моей практике были и случаи, когда я вставала на сторону мужчин, — никакой гендерной дискриминации.

— Так. То есть цель — погромче заявить о своей правозащитной работе?

— Конечно. Я выдвинула свою кандидатуру с конкретной целью. Это не игра, это не повод кого-то потроллить. Меня пытаются спровоцировать и столкнуть лбами с некоторыми кандидатами, но мне это неинтересно. Лет десять назад я бы на это повелась. Сейчас я взрослый человек, мать детей, прошла серьезный путь и уже не реагирую на любые попытки троллинга. Как гражданин Российской Федерации, как человек, который считается честным и живет принципиально, не сваливаясь в какие-то подковерные игры, в проституцию мнений, я хочу понять: есть ли реальный электорат, активная аудитория, готовая вместе со мной бороться за те идеи, которые я буду озвучивать? Если она есть, я буду реальным самовыдвиженцем, которого поддержали настоящие люди. А не каким-то проектом политтехнологов. Мне это интересно. Мне уже пишут конкретные люди и оставляют свои данные.

Заявление Екатерины Гордон о выдвижении в президенты Екатерина Гордон

— Вы сказали, что вас пытаются сталкивать лбами с кандидатами. Имеется в виду Ксения Собчак? Вы в 2008 году очень громко поругались. Между ее выдвижением и вашим есть связь?

— Нет никакой связи. Полагаю, мы все имеем право заявить о себе. Такая возможность возникает раз в шесть лет, и я готова подтверждать делом свои слова. Ксения совершенно ни при чем, нам обеим не хочется тратить время на столкновения друг с другом.

— А в каких вы сейчас отношениях?

— Мы в нейтральных отношениях, конфликт давно завершился. Ксения взяла у меня очень хорошее интервью для своего журнала [SNC], и никаких обид на нее нет.

— Кого вы видите своими конкурентами? Как к Навальному относитесь, например?

— Я не мыслю в позиции конкуренции или отсутствия оной. Если думать о том, за кого я и против кого, и руководствоваться враждебными эмоциями и целями, ничего хорошего не получится. Нужно заниматься теорией малых дел. Зачем бессмысленно враждовать с другими кандидатами, к которым я, кстати, отношусь нейтрально? К тому же обмениваться репликами через журналистов я не хочу. У меня будет пресс-конференция — на ней я отвечу на все вопросы.

— Вы сказали, что раньше не интересовались политикой и ни разу не голосовали…

— Я не говорила, что не интересовалась политикой. Говорила, что не голосовала. Тут нет никакой связи.

— А. Ну, как скажете. А как вы относитесь к Путину и его политике?

— Если вам интересна суть и глубина нашей кампании — задайте мне письменные вопросы. Я не собираюсь отвечать на вопросы журналистов, которые стремятся манипулировать моими ответами.