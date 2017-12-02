Путин поручил проанализировать применение законов о праве на мирные собрания
Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проанализировать практику применения в России законов о праве на мирные собрания, митинги и шествия. Об этом 2 декабря сообщается на сайте Кремля.
Верховному суду РФ рекомендовано «обобщить практику» рассмотрения дел о правонарушениях при организации публичных мероприятий.
Поручения были подготовлены по итогам заседания Совета по правам человека при президенте РФ, который прошел 30 октября. На том заседании Путин, в частности, обвинил «некоторые группы протестующих» в обострении ситуации для привлечения внимания. Он также отверг связь нападения на Татьяну Фельгенгауэр с «обстановкой в России» и рассказал о сборе биоматериала россиян иностранцами.
Согласно 31 статье Конституции РФ, граждане России имеют право «собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование».
При этом закон о «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» требует от организаторов публичных мероприятий подавать в органы власти уведомления. Власти не имеют права запрещать акции, однако могут по каким-то причинам предложить другое место и время их проведение.
В России власти регулярно не «согласовывают» уведомления о проведении протестных акций, что нередко приводит к массовым задержаниям участников и административным делам против организаторов. В частности, оппозиционер Алексей Навальный и глава его штаба Леонид Волков за 2017 год несколько раз оказывались под длительным арестом за нарушение правил проведения митингов.