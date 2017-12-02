Путин поручил проанализировать применение законов о праве на мирные собрания 

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проанализировать практику применения в России законов о праве на мирные собрания, митинги и шествия. Об этом 2 декабря сообщается на сайте Кремля.

Верховному суду РФ рекомендовано «обобщить практику» рассмотрения дел о правонарушениях при организации публичных мероприятий.

Поручения были подготовлены по итогам заседания Совета по правам человека при президенте РФ, который прошел 30 октября. На том заседании Путин, в частности, обвинил «некоторые группы протестующих» в обострении ситуации для привлечения внимания. Он также отверг связь нападения на Татьяну Фельгенгауэр с «обстановкой в России» и рассказал о сборе биоматериала россиян иностранцами.