Президент России Владимир Путин заявил, что нападение на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр не имеет отношения к проблеме соблюдения свободы слова.

«Ну, больной человек пришел, при чем здесь свобода слова? Приехал из Израиля, напал на эту журналистку», — сказал Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека. Таким образом Путин прокомментировал слова журналиста Станислава Кучера, который заявил о «холодной гражданской войне в России».

Выступая на заседании, президент заявил, что «Эхо Москвы» «работает за государственные деньги». «Такого вообще ни в одной стране мира нет. Вы можете представить себе, чтобы в Европе была такая радиостанция или в Штатах? Невозможно», — сказал Путин.

Говоря о политике в отношении СМИ, президент напомнил о требовании властей США зарегистрировать телеканал RT (Russia Today) и агентство Sputnik в качестве иностранных агентов. «Даже Russia Today и Sputnik наш загоняют в список. Не в такой, как у нас, а там конкретные ограничения, причем очень серьезные. Не морально-этического характера, а административно-финансового», — заявил Путин.

На заседании Совета по правам человека Путин также прокомментировал дело «Седьмой студии», в рамках которого режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении бюджетных средств. «Ну, дело Серебренникова? Он что, политический деятель, его кто-то преследует за какую-то свою политическую позицию? Нет, там чисто финансовая основа всего этого малоприятного разбирательства», — сказал президент.

«Нет никакого желания кого-то крючить, тащить во что бы то ни стало, преследовать. Все-таки мы все должны исполнять закон вне зависимости от того, каким видом деятельности мы занимаемся», — добавил Путин.