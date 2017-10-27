Кого винить в нападении на Таню Фельгенгауэр?

Журналисты «Медузы» Алексей Пономарев, Илья Жегулев и Александр Борзенко обсуждают нападение на замглавреда «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и реакцию журналистского сообщества на него: как это получилось, из-за чего могло произойти, можно ли было это предотвратить и какие меры для защиты журналистов стоит принимать в том числе самим журналистам. А также какую роль в нападениях на независимых журналистов может играть пропаганда на федеральных каналах.