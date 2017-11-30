Медведева спросили про фильм ФБК. Он отказался «раскручивать всяких обормотов и проходимцев»

«Чем больше комментируешь обормотов и проходимцев, тем для них лучше», — сообщил премьер-министр, добавив, что воздерживается от каких-либо действий по поводу расследования, чтобы «подобных людей не раскручивать» (цитаты по ТАСС ).

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отказался отвечать на вопрос о фильме «Он вам не Димон», снятом Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Расследование ФБК «Он вам не Димон» об окружении Дмитрия Медведева было опубликовано 2 марта. В расследовании говорилось, что глава правительства пользуется дорогостоящей недвижимостью и яхтами, которые формально принадлежат людям, так или иначе связанным с ним самим.

В связи с расследованием в суд на ФБК подал Алишер Усманов. В расследовании, в частности, говорилось, что Усманов передал участок с особняком на Рублевке фонду «Соцгоспроект» Ильи Елисеева, предположительно связанному с Медведевым. В ФБК предположили, что речь может идти о взятке.

Люблинский районный суд обязал ФБК и Навального удалить весь фильм-расследование «Он вам не Димон». Затем Мосгорсуд уточнил, что удалить надо только те фрагменты, которые оспаривал Усманов.

В Люблинский суд по поводу фильма «Он вам не Димон» обратился и фонд «Соцгоспроект». Суд обязал Алексея Навального и ФБК удалить фрагменты расследования.

Дмитрий Медведев прокомментировал расследование ФБК лишь спустя месяц. Премьер назвал утверждения ФБК чушью, а продемонстрированные в фильме документы о собственности — «бумажками».

После выхода расследования «Он вам не Димон» в России прошли несколько масштабных акций против коррупции.