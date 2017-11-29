В Татарстане отменили обязательное изучение татарского языка в школах
Парламент Татарстана одобрил преподавание татарского языка в школах республики на добровольной основе.
Как сообщил на заседании парламента председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, примерные учебные планы по изучению государственных языков республики РФ, присланные Минобразования, предусматривают изучение татарского языка в объеме двух часов в неделю.
Изучать татарский язык, заявил в свою очередь прокурор Татарстана Ильдус Нафиков, школьники будут на добровольной основе с письменного согласия родителей.
Власти Татарстана ранее заявляли, что им удалось достичь предварительной договоренности с Минобразования о сохранении обязательного преподавания татарского языка в школах.
В конституции Татарстана закреплено, что русский и татарский являются государственными языками и преподаются в школах в обязательном порядке в равном объеме.
В июле 2017 года Владимир Путин выступил против обязательного изучения языков народов России, за исключением русского. После этого Генпрокуратура и Рособрнадзор потребовали от директоров школ Татарстана сократить количество уроков татарского языка и литературы.
Представители республиканской прокуратуры, в свою очередь, заявили, что проверка в школах выявила снижение объемов преподавания русского языка, а также нарушения в части добровольности изучения других языков.