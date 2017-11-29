В Татарстане отменили обязательное изучение татарского языка в школах

Парламент Татарстана одобрил преподавание татарского языка в школах республики на добровольной основе.

Как сообщил на заседании парламента председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, примерные учебные планы по изучению государственных языков республики РФ, присланные Минобразования, предусматривают изучение татарского языка в объеме двух часов в неделю.

Изучать татарский язык, заявил в свою очередь прокурор Татарстана Ильдус Нафиков, школьники будут на добровольной основе с письменного согласия родителей.