В Татарстане отменили обязательное изучение татарского языка в школах

ТАСС
11:16, 29 ноября 2017
Надежный источник

Парламент Татарстана одобрил преподавание татарского языка в школах республики на добровольной основе.

Как сообщил на заседании парламента председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, примерные учебные планы по изучению государственных языков республики РФ, присланные Минобразования, предусматривают изучение татарского языка в объеме двух часов в неделю.

Изучать татарский язык, заявил в свою очередь прокурор Татарстана Ильдус Нафиков, школьники будут на добровольной основе с письменного согласия родителей.

Власти Татарстана ранее заявляли, что им удалось достичь предварительной договоренности с Минобразования о сохранении обязательного преподавания татарского языка в школах.
В конституции Татарстана закреплено, что русский и татарский являются государственными языками и преподаются в школах в обязательном порядке в равном объеме.
В июле 2017 года Владимир Путин выступил против обязательного изучения языков народов России, за исключением русского. После этого Генпрокуратура и Рособрнадзор потребовали от директоров школ Татарстана сократить количество уроков татарского языка и литературы. 
Представители республиканской прокуратуры, в свою очередь, заявили, что проверка в школах выявила снижение объемов преподавания русского языка, а также нарушения в части добровольности изучения других языков.

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