Власти Татарстана: обязательное преподавание татарского языка в школах будет сохранено
С федеральным центром достигнута предварительная договоренность о сохранении обязательного преподавания татарского языка в школах в Татарстане. Об этом, сообщает «Коммерсант», объявил на сессии Госсовета республики президент Татарстана Рустам Минниханов.
«Мы подготовили вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и законодательства республики. Он согласован предварительно со специалистами министерства образования РФ. Этот документ внесен», — заявил он.
С министром образования Ольгой Васильевой, добавил он, также предварительно согласовано сохранение обязательного преподавания татарского языка в школах.
Ни один учитель татарского языка, пообещал Минниханов, в течение учебного года не будет уволен.
В свою очередь пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков 8 ноября заявил, сообщает ТАСС, что вопрос преподавания татарского языка должны решать власти Татарстана.
«Мы ждем новый федеральный государственный стандарт, согласно которому татарский язык как государственный будет преподаваться два часа в неделю», — отметил он.