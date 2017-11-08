Власти Татарстана: обязательное преподавание татарского языка в школах будет сохранено

Коммерсант
14:12, 8 ноября 2017
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С федеральным центром достигнута предварительная договоренность о сохранении обязательного преподавания татарского языка в школах в Татарстане. Об этом, сообщает «Коммерсант», объявил на сессии Госсовета республики президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы подготовили вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и законодательства республики. Он согласован предварительно со специалистами министерства образования РФ. Этот документ внесен», — заявил он.

С министром образования Ольгой Васильевой, добавил он, также предварительно согласовано сохранение обязательного преподавания татарского языка в школах.

Ни один учитель татарского языка, пообещал Минниханов, в течение учебного года не будет уволен.

В свою очередь пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков 8 ноября заявил, сообщает ТАСС, что вопрос преподавания татарского языка должны решать власти Татарстана.

 «Мы ждем новый федеральный государственный стандарт, согласно которому татарский язык как государственный будет преподаваться два часа в неделю», — отметил он.

Коммерсант
В июле 2017 года Владимир Путин выступил против обязательного изучения языков народов России, за исключением русского. После этого Генпрокуратура и Рособрнадзор потребовали от директоров школ Татарстана сократить количество уроков татарского языка и литературы. Недовольные требованием об отказе от обязательного преподавания татарского языка указывали, в частности, что многие учителя потеряют работу.
В начале ноября республиканское министерство выпустило методические рекомендации об обязательном преподавании татарского языка в школах. Прокуратура республики потребовала их отозвать, указав, что региональное министерство вышло за пределы своей компетенции.

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