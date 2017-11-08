Власти Татарстана: обязательное преподавание татарского языка в школах будет сохранено

С федеральным центром достигнута предварительная договоренность о сохранении обязательного преподавания татарского языка в школах в Татарстане. Об этом, сообщает «Коммерсант», объявил на сессии Госсовета республики президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Мы подготовили вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и законодательства республики. Он согласован предварительно со специалистами министерства образования РФ. Этот документ внесен», — заявил он.

С министром образования Ольгой Васильевой, добавил он, также предварительно согласовано сохранение обязательного преподавания татарского языка в школах.

Ни один учитель татарского языка, пообещал Минниханов, в течение учебного года не будет уволен.

В свою очередь пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков 8 ноября заявил, сообщает ТАСС, что вопрос преподавания татарского языка должны решать власти Татарстана.