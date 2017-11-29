Курс биткоина превысил 10000 долларов

Курс криптовалюты Bitcoin 29 ноября превысил отметку в 10 тысяч долларов, сообщает сайт CoinDesk, который отслеживает стоимость биткоина на разных биржах.

По состоянию на 9:50 мск, биткоин торговался по 10392 доллара, продемонстрировав рост почти на 5% за сутки.

В ходе торгов 29 ноября курс этой криптовалюты достигал 10831 доллара, но затем немного снизился.