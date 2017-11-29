Курс биткоина превысил 10000 долларов
Курс криптовалюты Bitcoin 29 ноября превысил отметку в 10 тысяч долларов, сообщает сайт CoinDesk, который отслеживает стоимость биткоина на разных биржах.
По состоянию на 9:50 мск, биткоин торговался по 10392 доллара, продемонстрировав рост почти на 5% за сутки.
В ходе торгов 29 ноября курс этой криптовалюты достигал 10831 доллара, но затем немного снизился.
В начале ноября 2017 года курс биткоина впервые превысил отметку в 7000 долларов. 13 ноября криптовалюта подешевела на 30%, но быстро отыграла потери и возобновила рост. Отметка в 9000 долларов за биткоин была пройдена 26 ноября.
Рост курса биткоина в ноябре аналитики связывают с повышенным интересом к этой криптовалюте со стороны банков и инвестиционных фондов.