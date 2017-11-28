Собчак обвинили в подтасовках при «сборе подписей» в интернете. В ее штабе аномальный всплеск объяснили эфиром с Соловьевым

Активисты движения «Протестная Москва» обвинили штаб Ксении Собчак в подтасовках при регистрации сторонников на сайте ее предвыборной кампании.

В движении заявили, что решили «ради интереса ежечасно проследить за количеством подписей (физически подписи еще не собираются; речь идет о регистрации сторонников. — прим. „Медузы“) в поддержку Собчак» и пришли к выводу, что подписи «тупо рисуются». «Например, 24 ноября в промежутке между 01:00 и 02:00 ночи „поставили“ аж 10000 подписей», — написали активисты.

Согласно опубликованной «Протестной Москвой» таблице, за этот час в качестве сторонников Собчак зарегистрировались 10034 человека. В другие дни число подписавшихся лишь один раз превысило тысячу человек за час, следует из таблицы.

В штабе Собчак заявили, что прирост связан с участием телеведущей в программе Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1» поздно вечером 23 ноября («Медуза» пересказывала этот эфир).

«Кандидат специально надела майку с веб-адресом и в эфире призвала россиян регистрироваться на сайте — мы счастливы, что столько людей откликнулось», — заявил консультант штаба Виталий Шкляров, назвав «Протестную Москву» «глупыми анонимами».

Пресс-секретарь кампании Собчак Ксения Чудинова сказала «Медузе», что «эта история показывает, как работает телевизор».