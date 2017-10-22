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На Большом Каменном мосту у Кремля повесили баннер в поддержку Навального

Протестная Москва
08:12, 22 октября 2017
Надежный источник

В Москве на Большом Каменном мосту у Кремля повесили баннер в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который утром 22 октября освободился из спецприемника.

На баннере написано: «Путин — пора убирать. Навальный — пора выбирать». Фотографии и видео опубликованы в твиттере «Протестная Москва».

В том же твиттере сказано, что баннер провисел «около 13 минут».

Алексей Навальный в декабре 2016 года заявил, что намерен участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, и начал активную кампанию, частью которой стали протестные акции и встречи со сторонниками в регионах.
За время кампании его трижды приговаривали к арестам общей продолжительностью два месяца. 22 октября он вышел из спецприемника после очередного ареста.

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