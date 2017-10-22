На Большом Каменном мосту у Кремля повесили баннер в поддержку Навального

В Москве на Большом Каменном мосту у Кремля повесили баннер в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который утром 22 октября освободился из спецприемника.

На баннере написано: «Путин — пора убирать. Навальный — пора выбирать». Фотографии и видео опубликованы в твиттере «Протестная Москва».

В том же твиттере сказано, что баннер провисел «около 13 минут».