На Большом Каменном мосту у Кремля повесили баннер в поддержку Навального
В Москве на Большом Каменном мосту у Кремля повесили баннер в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который утром 22 октября освободился из спецприемника.
На баннере написано: «Путин — пора убирать. Навальный — пора выбирать». Фотографии и видео опубликованы в твиттере «Протестная Москва».
Мы считаем Алексея @navalny единственным достойным кандидатом в президенты России.#Навальный2018 pic.twitter.com/VQzBMMSc6X— Протестная Москва (@nedimon_msk) October 22, 2017
В том же твиттере сказано, что баннер провисел «около 13 минут».
Алексей Навальный в декабре 2016 года заявил, что намерен участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, и начал активную кампанию, частью которой стали протестные акции и встречи со сторонниками в регионах.
За время кампании его трижды приговаривали к арестам общей продолжительностью два месяца. 22 октября он вышел из спецприемника после очередного ареста.