Ксения Собчак решила баллотироваться в президенты от партии «Гражданская инициатива»

Ксения Собчак
19:23, 15 ноября 2017
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Ксения Собчак объявила, что планирует баллотироваться в президенты РФ в 2018 году от партии «Гражданская инициатива».

«Я готова стать кандидатом от партия „Гражданская инициатива“ при условии, что съезд утвердит мою кандидатуру», — сказала она. Съезд партии пройдет в конце декабря, сказано на сайте Ксении Собчак.

«Я надеюсь, что мы сможем вместе серьезно выступить и представить демократические силы на этих выборах», — сказала телеведущая. Она также заявила, что партия «соответствует» ее представлениям «о свободе слова, свободе мысли, о тех изменениях в России, которые мы все хотели бы видеть в будущем».

Председатель партии, экономист Андрей Нечаев сказал, что «рад» выбору Ксении Собчак и ее штаба, и выразил готовность поучаствовать в работе над ее программой.

Кандидату в президенты РФ, выдвинутому зарегистрированной политической партией, необходимо для регистрации предоставить в Центризбирком 100 тысяч подписей в свою поддержку. Самовыдвиженец должен предоставить 300 тысяч подписей. Кандидату от партий, попавших в Госдуму, собирать подписи не нужно.
Телеведущая Ксения Собчак позиционирует себя как кандидат «против всех» и призывает поддержать ее тех, кто недоволен другими кандидатами. О намерении участвовать в выборах 2018 года уже объявили, в частности, оппозиционер Алексей Навальный (Центризбирком обещает не зарегистрировать его из-за судимости), лидер «Яблока» Григорий Явлинский, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Партия «Гражданская инициатива» была основана в 2013 году экономистом, бывшим министром экономики РФ Андреем Нечаевым. «Медуза» в 2016 году взяла у него интервью.

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