Ксения Собчак решила баллотироваться в президенты от партии «Гражданская инициатива»

Ксения Собчак объявила, что планирует баллотироваться в президенты РФ в 2018 году от партии «Гражданская инициатива».

«Я готова стать кандидатом от партия „Гражданская инициатива“ при условии, что съезд утвердит мою кандидатуру», — сказала она. Съезд партии пройдет в конце декабря, сказано на сайте Ксении Собчак.

«Я надеюсь, что мы сможем вместе серьезно выступить и представить демократические силы на этих выборах», — сказала телеведущая. Она также заявила, что партия «соответствует» ее представлениям «о свободе слова, свободе мысли, о тех изменениях в России, которые мы все хотели бы видеть в будущем».

Председатель партии, экономист Андрей Нечаев сказал, что «рад» выбору Ксении Собчак и ее штаба, и выразил готовность поучаствовать в работе над ее программой.