Роскомнадзор представил процедуру запрета на распространение зарубежных газет и журналов

Роскомнадзор опубликовал для общественного обсуждения порядок аннулирования разрешения на распространение в России зарубежной периодической печатной продукции. Внимание на публикацию документа обратил «Коммерсант».

Возможность отозвать разрешение на распространение зарубежной печати появится в российском законе с 1 января 2018 года. Это возможно если СМИ предоставило недостоверную информацию при регистрации, либо если издание с таким же названием уже зарегистрировано.

Третьей причиной для аннулирования разрешения может стать нарушение законодательства о противодействии экстремизму либо злоупотребление свободой массовой информации: распространение гостайны, призывов к терроризму, порнографии, нецензурной брани, скрытых вставок в текст, инструкций по изготовлению взрывчатки или наркотиков, информации о несовершеннолетних жертвах преступлений или о дистанционной продаже алкоголя.

Эти нарушения должны будут выявляться в ходе контрольных мероприятий, после чего Роскомнадзор будет издавать приказ об аннулировании разрешения на распространение продукции зарубежного СМИ. Затем копию приказа будут отправлять самому изданию.

В законе явным образом не указано, можно ли будет изданию повторно подать заявление на получение разрешения после устранения нарушений.