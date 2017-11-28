Роскомнадзор представил процедуру запрета на распространение зарубежных газет и журналов

Правительство России
07:36, 28 ноября 2017
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Роскомнадзор опубликовал для общественного обсуждения порядок аннулирования разрешения на распространение в России зарубежной периодической печатной продукции. Внимание на публикацию документа обратил «Коммерсант».

Возможность отозвать разрешение на распространение зарубежной печати появится в российском законе с 1 января 2018 года. Это возможно если СМИ предоставило недостоверную информацию при регистрации, либо если издание с таким же названием уже зарегистрировано.

Третьей причиной для аннулирования разрешения может стать нарушение законодательства о противодействии экстремизму либо злоупотребление свободой массовой информации: распространение гостайны, призывов к терроризму, порнографии, нецензурной брани, скрытых вставок в текст, инструкций по изготовлению взрывчатки или наркотиков, информации о несовершеннолетних жертвах преступлений или о дистанционной продаже алкоголя.

Эти нарушения должны будут выявляться в ходе контрольных мероприятий, после чего Роскомнадзор будет издавать приказ об аннулировании разрешения на распространение продукции зарубежного СМИ. Затем копию приказа будут отправлять самому изданию.

В законе явным образом не указано, можно ли будет изданию повторно подать заявление на получение разрешения после устранения нарушений.

25 ноября 2017 года президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет Минюсту признавать иностранными агентами зарубежные СМИ. Такие издания обязаны будут ежеквартально отчитываться перед российским ведомством и маркировать свою продукцию.

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