Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ

Законопроект о статусе иностранного агента для иностранных СМИ был принят Госдумой 15 ноября и вскоре одобрен Советом Федерации. Закон позволяет Минюсту объявлять СМИ любой зарубежный источник информации и наделять его статусом иностранного агента, если он получает деньги из-за рубежа.

По словам депутатов Госдумы, инициировавших нововведение, закон предполагается применять точечно — прежде всего, в ответ на признание иностранным агентом в США российского телеканала RT.

Минюст в день принятия закона Госдумой предупредил о его возможном применении финансируемые США «Голос Америка», «Радио Свобода» и его проекты.