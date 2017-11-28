Инженеры Google научили телефон определять, когда в него подсматривают посторонние

Инженеры Google Хи Чжун Рю и Флориан Шрофф разработали технологию, позволяющую определить, когда кто-то посторонний смотрит на экран телефона.

Так называемая электронная защита экрана будет представлена в начале декабря на одной из конференций, пишет Quartz. Однако уже сейчас доступно видео, рассказывающее о ее работе.

NIPS 2017 Accompaniment Demo Video Hee Jung Ryu

Телефоны Google Pixel с такой технологией, используя фронтальную камеру и систему управления движениями глаз, смогут определять, что в экран смотрит кто-то кроме владельца устройства и показывать предупреждающее сообщение.

Google от каких-либо комментариев по поводу технологии распознавания посторонних взглядов на экран пока отказался.