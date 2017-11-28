Инженеры Google научили телефон определять, когда в него подсматривают посторонние

Quartz
07:54, 28 ноября 2017
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Инженеры Google Хи Чжун Рю и Флориан Шрофф разработали технологию, позволяющую определить, когда кто-то посторонний смотрит на экран телефона.

Так называемая электронная защита экрана будет представлена в начале декабря на одной из конференций, пишет Quartz. Однако уже сейчас доступно видео, рассказывающее о ее работе.

NIPS 2017 Accompaniment Demo Video
Hee Jung Ryu

Телефоны Google Pixel с такой технологией, используя фронтальную камеру и систему управления движениями глаз, смогут определять, что в экран смотрит кто-то кроме владельца устройства и показывать предупреждающее сообщение.

Google от каких-либо комментариев по поводу технологии распознавания посторонних взглядов на экран пока отказался.

Рю и Шрофф утверждают, что технология работает при разном освещении и разных углах и может распознать взгляд [на экран] за две миллисекунды (англ.яз.).

Quartz

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