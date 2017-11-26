В ресторане в Армавире устроили стрельбу. Погибли трое, в том числе сотрудник Росгвардии

ТАСС
12:50, 26 ноября 2017
Надежный источник

Ночью 26 ноября в одном из ресторанов города Армавир в Краснодарском крае произошла стрельба. Убиты три человека, в том числе сотрудник Росгвардии, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в 03:20 по местному времени (столько же по Москве) в местном ресторане «Астория», пишет телеграм-канал Mash, связанный с «Лайфом». Несколько посетителей заведения вступили в конфликт. Его попытался уладить исполняющий обязанности начальника городского отдела вневедомственой охраны Росгвардии подполковник Петр Ломакин.

Один из участников конфликта (Mash называет его имя по полицейской ориентировке — Мухтар Малсюгенов) вышел из кафе, достал из багажника своей машины самозарядный карабин «Сайга» и, вернувшись в ресторан, устроил стрельбу. После этого Малсюгенов сбежал.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, пишет «РИА Новости». Малсюгенов объявлен в розыск, сообщает Mash.

Сотрудник Росгвардии в момент конфликта находился не при исполнении служебных обязанностей, отмечает «Интерфакс».

17 ноября в Москве у входа в башню «Око» произошла перестрелка между сотрудниками ФГУП «Охрана» Росгвардии и службы безопасности бизнесмена Гавриила Юшваева. Пострадали шесть человек, в том числе два работника ФГУП «Охрана». Позже один из пострадавших — сотрудник частной охранной фирмы — умер в больнице. Двоим участникам перестрелки предъявили обвинения в покушении на убийство и хулиганстве.
Сотрудники Росгвардии, по имеющимся данным, обеспечивали безопасность на праздновании дня рождения бизнесмена Дмитрия Павлова, которого СМИ называют близким к криминальному миру. Юшваев был одним из гостей на празднике.
Причиной конфликта стал автомобиль Юшваева, который, как сочли сотрудники Росгвардии, был неправильно припаркован. Кто первым применил огнестрельное оружие, пока не установлено.

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