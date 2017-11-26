В ресторане в Армавире устроили стрельбу. Погибли трое, в том числе сотрудник Росгвардии

Ночью 26 ноября в одном из ресторанов города Армавир в Краснодарском крае произошла стрельба. Убиты три человека, в том числе сотрудник Росгвардии, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в 03:20 по местному времени (столько же по Москве) в местном ресторане «Астория», пишет телеграм-канал Mash, связанный с «Лайфом». Несколько посетителей заведения вступили в конфликт. Его попытался уладить исполняющий обязанности начальника городского отдела вневедомственой охраны Росгвардии подполковник Петр Ломакин.

Один из участников конфликта (Mash называет его имя по полицейской ориентировке — Мухтар Малсюгенов) вышел из кафе, достал из багажника своей машины самозарядный карабин «Сайга» и, вернувшись в ресторан, устроил стрельбу. После этого Малсюгенов сбежал.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, пишет «РИА Новости». Малсюгенов объявлен в розыск, сообщает Mash.

Сотрудник Росгвардии в момент конфликта находился не при исполнении служебных обязанностей, отмечает «Интерфакс».