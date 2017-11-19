В «Москва-Сити» отмечали день рождения близкого к криминальному миру бизнесмена. Охранники устроили перестрелку, есть раненые

Вечером 17 ноября в башне «Око» в комплексе «Москва-Сити» праздновалось 50-летие бизнесмена Дмитрия Павлова. Юбиляр арендовал ресторан Crystall Ball Room на четвертом этаже небоскреба. На праздник были приглашены 250 человек, их развлекали звезды эстрады, а ведущим церемонии был Валдис Пельш. РБК сообщает, что правоохранительным органам Павлов известен под кличкой «Павлик» («Коммерсант» в 2012 году приводил еще одну кличку Павлова — «Толстый» — и относил его к одним из лидеров измайловской организованной преступной группировки). Источник РБК в правоохранительных органах рассказал, что на празднике были и другие знакомые полиции люди: Сергей Аксенов по прозвищу «Аксен» (специализирующееся на новостях криминального мира агентство «Прайм-крайм» также относит его к измайловской группировке), Олег Шишканов по прозвищу «Олег Раменский» (был коронован в воры в законе в 1992 году в гостинице «Измайловская») Сергей Лалакин (считается основателем и бессменным лидером Подольской ОПГ), а также бизнесмен Гавриил Ювшаев, известный еще и как Гарик Махачкалинский.

Конфликт разгорелся на парковке башни «Око» из-за автомобиля Mercedes, принадлежащего Ювшаеву. В нем участвовали отвечавшие за безопасность дня рождения трое сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии — с одной стороны и охрана Ювшаева — с другой. Один из сотрудников ФГУП указал на то, что автомобиль бизнесмена неправильно припаркован и мешает проходу гостей. Из Mercedes и еще из двух стоявших рядом автомобилей вышли не согласные с такой трактовкой охранники предпринимателя.

Ювшаев имеет непосредственное отношение к башне «Око». По данным Forbes, отсидев в 1980-е девять лет за разбой, в 1990-е Ювшаев и бизнесмен Давид Якобашвили создали производящую соки и напитки компанию «Вимм-Билль-Данн». Компанию в 2011 году за 5,4 миллиарда долларов приобрела PepsiCo, Доля Ювшаева составила 1,1 миллиарда долларов, часть этой суммы он и вложил в строительство «Ока».

Кто первым открыл стрельбу из боевого оружия — пока не установлено. Конфликт между охранниками начался в 20:30, в 20:50, по данным собеседника РБК в правоохранительных органах, прозвучали первые выстрелы. Стрельба началась на парковке и продолжилась на четвертом этаже башни, где расположен ресторан. В 21:00 в зал ресторана, где произносился очередной тост, вбежал человек и крикнул лечь всем на пол. В полицию сообщение о стрельбе поступило в 21:50. Когда наряд приехал на место, там уже были автомобиля скорой помощи, принимавшие раненых. Огнестрельные ранения получили два сотрудника ФГУП «Охрана», еще один сообщил, что потерял свой пистолет в суматохе. Все трое настаивают, что они оружие не применяли. Но вместе с тем, всего сразу после перестрелки было госпитализировано четыре человека — и из них только двое работают в «Охране».

18 ноября были задержаны как минимум трое участников стрельбы, причем один из них тоже был серьезно ранен. По данным телеграм-канала Mash, близкого к изданию Life, сначала на Кутузовском проспекте при попытке покинуть Москву был задержан 30-летний Эльдар Хамидов и его друг (об участии друга в перестрелке не известно). При этом у Хамидова было серьезное ранение, его доставили в больницу. А вечером 18 ноября на Можайском шоссе были задержаны еще двое подозреваемых в стрельбе (их имена не приводятся) — они тоже пытали уехать из Москвы на автомобиле.

В Росгвардии заявили, что криминальных авторитетов не охраняют. Официальный представитель ФГУП Валерий Грибакин сказал, что Росгвардия проверяет клиентов, которым предоставляет коммерческие услуги по охране. И человек с криминальным прошлым получить охрану не смог бы. Потерю одним из охранников пистолета Грибакин комментировать отказался.