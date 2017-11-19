Росгвардия отвергла обвинения в охране «вора в законе»

РБК
11:12, 19 ноября 2017
Надежный источник

Росгвардия проверяет клиентов, которым предоставляет коммерческие услуги по охране, и ситуация, в которой такую охрану получил бы человек с криминальным прошлым, исключена, заявил официальный представитель ФГУП «Охрана» Валерий Грибакин.

Его заявление касается перестрелки вечером 17 ноября в башне «Око» комплекса «Москва-Сити». ФГУП «Охрана» предоставило нескольких сотрудников для охраны мероприятия в ресторане Crystall Ball Room, где праздновал 50-летие предприниматель Дмитрий Павлов.

По данным РБК, Павлов известен правоохранительным органам под кличкой Павлик. Конфликт произошел между охраной Павлова и охранниками предпринимателя Гавриила Юшваева. В результате перестрелки пострадали шесть человек, в том числе сотрудники Росгвардии.

«Звучит тема, что мы охраняли чуть ли не вора в законе, но при заключении договоров проверяем все организации и невозможно, чтобы человек с криминальным прошлым попал в список клиентов. Мы не ставим под сомнение чистоту договора по мероприятию в пятницу», — сообщил представитель организации.

РБК
Как ранее сообщал РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах, охранники мероприятия попросили охранников Юшваева убрать неправильно припаркованный «Мерседес». Они отказались, после чего в холле ресторана произошла перестрелка.
По неофициальным данным, один из сотрудников Росгвардии потерял пистолет. Представитель ФГУП «Охрана», которое входит в состав ведомства, отказался комментировать эти сведения.
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