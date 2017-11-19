Росгвардия отвергла обвинения в охране «вора в законе»

Росгвардия проверяет клиентов, которым предоставляет коммерческие услуги по охране, и ситуация, в которой такую охрану получил бы человек с криминальным прошлым, исключена, заявил официальный представитель ФГУП «Охрана» Валерий Грибакин.

Его заявление касается перестрелки вечером 17 ноября в башне «Око» комплекса «Москва-Сити». ФГУП «Охрана» предоставило нескольких сотрудников для охраны мероприятия в ресторане Crystall Ball Room, где праздновал 50-летие предприниматель Дмитрий Павлов.

По данным РБК, Павлов известен правоохранительным органам под кличкой Павлик. Конфликт произошел между охраной Павлова и охранниками предпринимателя Гавриила Юшваева. В результате перестрелки пострадали шесть человек, в том числе сотрудники Росгвардии.