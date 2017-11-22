Участников перестрелки в «Москва-Сити» обвинили в покушении на убийство и хулиганстве

Интерфакс
12:45, 22 ноября 2017
Надежный источник

Участникам перестрелки в «Москва-Сити» предъявлены офицальные обвинения сообщила пресс-служба Пресненского суда Москвы.

Эльдар Хамидов обвиняется в покушении на убийство (ст.30-ст. 105 УК РФ), а Магомед Исмаилов — в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 213 УК РФ).

Хамидов и Исмаилов задержаны, следствие ходатайствует об их аресте. Ожидается, что меру пресечения участникам перестрелки Пресненский суд Москвы изберет 22 ноября.

17 ноября у входа в башню «Око» в «Москва-Сити» произошел конфликт между сотрудниками ФГУП «Охрана» Росгвардии и службой безопасности бизнесмена Гавриила Юшваева (один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн»).
Причиной конфликта стал автомобиль Юшваева, который, как сочли сотрудники Росгвардии, был неправильно припаркован и перегораживал вход в башню. Охрана бизнесмена придерживалась другой точки зрения.
Кто первым применил огнестрельное оружие, пока не установлено. «Новая газета» со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщила, что на месте происшествия были найдены 27 гильз, а стрельба велась из четырех видов оружия.
Сотрудники Росгвардии, как сообщалось, обеспечивали безопасность дня рождения бизнесмена Дмитрия Павлова, которого СМИ называют близким к криминальному миру. Юшваев был одним из гостей на празднике.
По данным источников РБК, в больницы после конфликта на парковке башни «Око» были доставлены шесть человек, один из которых от госпитализации отказался.

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