Участников перестрелки в «Москва-Сити» обвинили в покушении на убийство и хулиганстве

Хамидов и Исмаилов задержаны, следствие ходатайствует об их аресте. Ожидается, что меру пресечения участникам перестрелки Пресненский суд Москвы изберет 22 ноября.

Эльдар Хамидов обвиняется в покушении на убийство (ст.30-ст. 105 УК РФ), а Магомед Исмаилов — в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 213 УК РФ).

17 ноября у входа в башню «Око» в «Москва-Сити» произошел конфликт между сотрудниками ФГУП «Охрана» Росгвардии и службой безопасности бизнесмена Гавриила Юшваева (один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн»).

Причиной конфликта стал автомобиль Юшваева, который, как сочли сотрудники Росгвардии, был неправильно припаркован и перегораживал вход в башню. Охрана бизнесмена придерживалась другой точки зрения.

Кто первым применил огнестрельное оружие, пока не установлено. «Новая газета» со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщила, что на месте происшествия были найдены 27 гильз, а стрельба велась из четырех видов оружия.

Сотрудники Росгвардии, как сообщалось, обеспечивали безопасность дня рождения бизнесмена Дмитрия Павлова, которого СМИ называют близким к криминальному миру. Юшваев был одним из гостей на празднике.

По данным источников РБК, в больницы после конфликта на парковке башни «Око» были доставлены шесть человек, один из которых от госпитализации отказался.