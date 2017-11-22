Умер один из пострадавших в перестрелке в «Москва-Сити»
Один из пострадавших в перестрелке в комплексе «Москва-Сити» 17 ноября умер в больнице. Об этом сообщил в суде следователь.
«Один из потерпевших скончался. В дальнейшем это может повлиять на квалификацию уголовного дела», — цитирует его «Интерфакс».
По словам представителя московского управления СК Юлии Ивановой, погибший был охранником одного из посетителей и не был сотрудником правоохранительных органов (ранее сообщалось, что умер сотрудник Росгвардии).
В суде рассматривался вопрос об аресте одного из обвиняемых, Эльдара Хамидова. В настоящий момент ему инкриминируется покушение на убийство. Другой фигурант дела, Магомед Исмаилов, обвиняется в хулиганстве. Суд арестовал их обоих на два месяца.
17 ноября у входа в башню «Око» в «Москва-Сити» произошел конфликт между сотрудниками ФГУП «Охрана» Росгвардии и службой безопасности бизнесмена Гавриила Юшваева (один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн»). В результате перестрелки, как сообщалось после случившегося, пострадали шесть человек.
Причиной конфликта, по имеющимся данным, стал автомобиль Юшваева, который, как сочли сотрудники Росгвардии, был неправильно припаркован. Кто первым применил огнестрельное оружие, пока не установлено.
Сотрудники Росгвардии, по имеющимся данным, обеспечивали безопасность на праздновании дня рождения бизнесмена Дмитрия Павлова, которого СМИ называют близким к криминальному миру. Юшваев был одним из гостей на празднике.