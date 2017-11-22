Умер один из пострадавших в перестрелке в «Москва-Сити»

Один из пострадавших в перестрелке в комплексе «Москва-Сити» 17 ноября умер в больнице. Об этом сообщил в суде следователь.

«Один из потерпевших скончался. В дальнейшем это может повлиять на квалификацию уголовного дела», — цитирует его «Интерфакс».

По словам представителя московского управления СК Юлии Ивановой, погибший был охранником одного из посетителей и не был сотрудником правоохранительных органов (ранее сообщалось, что умер сотрудник Росгвардии).

В суде рассматривался вопрос об аресте одного из обвиняемых, Эльдара Хамидова. В настоящий момент ему инкриминируется покушение на убийство. Другой фигурант дела, Магомед Исмаилов, обвиняется в хулиганстве. Суд арестовал их обоих на два месяца.