Арестованные саудовские принцы согласились передать свои активы государству

Большинство арестованных в Саудовской Аравии членов королевской семьи, чиновников и бизнесменов согласились на предложенную властями сделку, в рамках которой они передадут государству часть своих активов. Об этом рассказал в интервью The New York Times наследный принц Мухаммад бин Салман.

По его словам, подготовка антикоррупционной операции, в ходе которой были задержаны около 200 человек, началась еще два года назад.

«Мой отец (король Саудовской Аравии) сказал, что при такой коррупции нет никаких шансов остаться в G20 и демонстрировать рост. В начале 2015 года он одним из первых своих распоряжений отдал приказ своей команде начать сбор информации о коррупции на самом верху. Они работали два года, пока не собрали самую точную информацию, и затем представили список из 200 человек», — рассказал наследный принц.

Один процент попавших в список предполагаемых коррупционеров предоставил доказательства своей непричастности, еще около четырех процентов заявили, что готовы доказать свою невиновность в суде, сказал Мухаммад бин Салман. Все остальные, по его словам, согласились на сделку.

В рамках сделки, по его оценке, в бюджет страны поступят около 100 миллиардов долларов, изъятых у подозреваемых в коррупции.