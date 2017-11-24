Арестованные саудовские принцы согласились передать свои активы государству

The New York Times
06:37, 24 ноября 2017
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Большинство арестованных в Саудовской Аравии членов королевской семьи, чиновников и бизнесменов согласились на предложенную властями сделку, в рамках которой они передадут государству часть своих активов. Об этом рассказал в интервью The New York Times наследный принц Мухаммад бин Салман.

По его словам, подготовка антикоррупционной операции, в ходе которой были задержаны около 200 человек, началась еще два года назад.

«Мой отец (король Саудовской Аравии) сказал, что при такой коррупции нет никаких шансов остаться в G20 и демонстрировать рост. В начале 2015 года он одним из первых своих распоряжений отдал приказ своей команде начать сбор информации о коррупции на самом верху. Они работали два года, пока не собрали самую точную информацию, и затем представили список из 200 человек», — рассказал наследный принц.

Один процент попавших в список предполагаемых коррупционеров предоставил доказательства своей непричастности, еще около четырех процентов заявили, что готовы доказать свою невиновность в суде, сказал Мухаммад бин Салман. Все остальные, по его словам, согласились на сделку.

В рамках сделки, по его оценке, в бюджет страны поступят около 100 миллиардов долларов, изъятых у подозреваемых в коррупции.

«Остальным мы показали информацию, которая у нас есть, и эти 95% согласились на сделку», — сообщил наследный принц

The New York Times
5 ноября стало известно, что в Саудовской Аравии задержаны десятки человек, в том числе принцы, действующие министры и чиновники. Всего арестовали более 200 человек. Их обвинили во взяточничестве, растрате, отмывании денег и злоупотреблении полномочиями. Задержанные члены королевской семьи были помещены в отель Ritz-Carlton в Эр-Рияде, из которого выселили всех постояльцев.
Издание The Wall Street Journal ранее со ссылкой на источники сообщало, что у задержанных в Саудовской Аравии планируют изъять имущество и заморозить счета на общую сумму около 800 миллиардов долларов.
31-летний Мухаммад бин Салман был назначен наследным принцем Саудовской Аравии летом 2017 года. По мнению политологов, смена наследного принца свидетельствовала о намерении короля Саудовской Аравии провести в стране масштабные реформы.

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