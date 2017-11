Что произошло

В ночь на воскресенье саудовские СМИ объявили об аресте одиннадцати принцев, четырех действующих министров и «десятков» бывших министров. Точное количество арестованных неизвестно, как и их имена, — однако утверждается, что среди арестованных — один из богатейших людей мира аль-Валид бин Талал, которого, по утверждению одного из саудовских чиновников, задержали в его лагере в пустыне.

В чем обвиняют арестованных — до конца неясно, однако, судя по всему, речь идет о коррупции. За несколько часов до ареста указом короля Салмана ибн Абдул-Азиза был создан антикоррупционный комитет, который возглавил престолонаследник — сын короля, принц Мухаммад бин Салман. Сам король, выступая по национальному телевидению, заявил, что «закон покарает каждого, кто трогал деньги общества и не защитил их, или похитил их, или злоупотребил своей властью и влиянием».

Как сообщает The New York Times, весь персонал отеля Ritz Carlton в саудовской столице Эр-Рияде в субботу был эвакуирован; предполагается, что в нем могут разместить арестованных принцев и чиновников. Газета также указывает, что столичный аэропорт был закрыт для частных самолетов, предполагая, что таким образом саудовские власти хотят помешать скрыться другим возможным обвиняемым.

Параллельно с арестами в отставку был отправлен глава Национальной гвардии — сын предыдущего короля Абдаллы принц Митеб, которого считали одним из немногих людей среди высших саудовских чиновников, не входивших в сферу влияния престолонаследника Мухаммада.

Кто такой аль-Валид бин Талал

По данным Forbes, состояние принца аль-Валида бин Талала — около 19 миллиардов долларов; в списке самых богатых людей мира, составленном изданием, он занимает 45 место. Принцу 62 года; он приходится внуком первому королю Саудовской Аравии и племянником всем последующим королям. Бин Талал основал Kingdom Holding Company — инвестиционную компанию, которой он до сих пор владеет и управляет.

Принц является крупнейшим акционером финансовой корпорации Citigroup, ему также принадлежит вторая по размеру доля в медиакомпании 21st Century Fox. Бин Талал купил контрольный пакет в нью-йоркской гостинице Plaza Hotel у Дональда Трампа — однако в декабре 2015 года критически оценил политическую карьеру бизнесмена в твиттере, назвав Трампа «позором не только Республиканской партии, но и всей Америки» и посоветовав ему сняться с президентской гонки, которую он «никогда не выиграет». (Трамп в ответ заявил, что принц «хочет контролировать американских политиков с помощью папиных деньжат».)

Принц известен своими либеральными по саудовским меркам взглядами — в частности, он заявлял о том, что женщинам необходимо разрешить водить автомобиль, еще до того, как было объявлено о проведении соответствующей реформы на государственном уровне. Он оплачивал образование девушке, которая стала первым саудовским авиапилотом-женщиной, и говорил, что поддерживает появление женщин во всех сферах саудовской общественной жизни. Кроме того, принц заявлял о готовности пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительность.

Как пишет The New York Times, еще в октябре бин Талал давал интервью западным СМИ о криптовалютах и возможной частичной приватизации государственной нефтяной компании Aramco. Один из экспертов The Guardian считает, что если принц действительно арестован, это вызовет шоковый эффект как в саудовском, так и в международном бизнес-сообществе.

Кто такой Мухаммад бин Салман, арестовавший принца

32-летний сын короля Салмана — невероятно молодой по саудовским меркам наследник престола: за последние сорок лет ни один саудовский король не вступал должность в возрасте менее 60 лет. Свой нынешний титул Мухаммад получил этим летом — он перешел к нему от Мухаммада бин Наифа, 57-летнего племянника короля Салмана.

Саудовский престолонаследник Мухаммад бин Салман на конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде, 24 октября 2017 года Fayez Nureldine / AFP / Scanpix / LETA

Решение Салмана принято объяснять попыткой омолодить саудовские власти: 70 процентов населения Саудовской Аравии младше тридцати, и в условиях нестабильности цен на нефть и общей политической турбулентности на Ближнем Востоке правящей династии не помешает укрепить лояльность населения, сделав ставку на человека из нового поколения. Мухаммада принято считать относительно либеральным по саудовским ультраконсервативным меркам политиком (впрочем, справедливости ради, то же самое говорили примерно про каждого нового короля и престолонаследника). Работая на государственных постах, Мухаммад, возглавляющий, в частности, министерство обороны и Совет по делам экономики, уже провел ряд реформ. Например, печально известная саудовская религиозная полиция потеряла право арестовывать людей; кроме того, кронпринц выступил инициатором создания саудовского правительственного Департамента развлечений, которое малыми дозами внедряет в саудовское общество элементы западной культуры.

Еще один важный проект Мухаммада — «Видение 2030», большая программа по диверсификации экономики Саудовской Аравии и избавлению ее от нефтяной зависимости. Один из главных ее элементов — частичная приватизация крупнейшей нефтяной корпорации мира Aramco, совет директоров которой также возглавляет Мухаммад; 5% компании предполагается выставить на бирже в 2018 году — после чего, скорее всего, Aramco официально станет самой дорогой компанией мира.

Несмотря на все это, во многих отношениях Мухаммад — типичный саудовский консерватор. В частности, на посту министра обороны он зарекомендовал себя как сторонник агрессивной стратегии взаимоотношения с соседями. Считается, что бин Салман видит свою задачу в том, чтобы помешать распространению влияния Ирана в регионе; именно этим было вызвано вмешательство Саудовской Аравии в вооруженный конфликт в Йемене в 2015 году, повлекшее за собой большое количество жертв, и ряд других действий саудовцев на ближнем Востоке (в частности, продолжающийся дипломатический конфликт с Катаром). В мае 2017 года Мухаммад назвал диалог с Ираном «невозможным».

Что все это значит

Самое распространенное объяснение происходящего — попытка Мухаммада бин Салмана консолидировать в своих руках всю полноту власти в стране. Это не первый раз, когда принц в этих целях прибегает к ограничению свободы. С конца июня 2017 года в СМИ появляются сообщения о том, что предыдущий кронпринц Мухаммад бин Наиф находится в своем дворце под домашним арестом (официальные представители саудовских властей это отрицают); кроме того, утверждается, что ограничена и свобода передвижения других старших принцев. В сентябре сообщалось об аресте нескольких заметных представителей мусульманского духовенства.

После отставки принца Мутеба с поста главы Национальной гвардии под контролем наследника престола, остающегося министром обороны, по сути оказались все имеющиеся в Саудовской Аравии вооруженные силы.