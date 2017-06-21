Кронпринц-реформатор Король Саудовской Аравии сменил наследника престола

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз неожиданно назначил нового наследника престола: кронпринцем вместо 57-летнего племянника короля стал его родной сын, 31-летний Мухаммад бин Салман. Если предыдущий наследный принц прославился как глава внутренней безопасности королевства и преданный функционер, то новый наследник известен в первую очередь как «молодой технократ»; его окружение — это люди 30-40 лет, преимущественно с западным образованием, готовые, по крайней мере на словах, многие изменить в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия — одна из ведущих держав Ближнего Востока. Эта позиция основывается как на территориальном могуществе (площадь королевства почти вдвое превышает территорию, занимаемую Германией и Францией), так и на полуофициальном статусе хранителя исламских святынь (в Саудовской Аравии находятся Мекка и Медина). Важную роль играет также экономическое положение королевства: Саудовская Аравия — ведущий мировой экспортер нефти, а по количеству разведанных запасов занимает четвертое место в мире.

Одновременно Саудовская Аравия — одно из самых авторитарных государств на планете (в 2010 году в индексе свободы политического устройства The Economist поставил королевство на 160-е место из 167; к 2016 году ситуация практически не изменилась). С 1930-х годов королевством правит династия саудитов, и власть в стране почти полностью сосредоточена в руках представителей королевской семьи. В стране запрещены политические партии, а ключевые посты и министерства распределяются между родственниками короля. Семья Аль-Саудов — довольно многочисленная (всевозможных принцев насчитывается более семи тысяч), так что с кадровыми проблемами монарх, как правило, не сталкивается.

Главной альтернативой королевской власти можно считать власть религиозных учреждений. Конституцией Саудовской Аравии официально признан Коран, страна живет по законам шариата, следовательно, значительную роль играют суды, за которыми, в том числе, закреплено право интерпретации священных текстов. На практике прямой ответственностью монарха считаются вопросы обороны, внешней политики, международных отношений, а религиозные институты занимаются вопросами правосудия, образования и семьи. В своих действиях монарх также бывает ограничен решениями предводителей племен и представителей богатейших семей. Кроме того, существует оппозиция со стороны исламистов и шиитского меньшинства.

Еще один важный фактор — отношения с Западом, основным потребителем саудовской нефти. Заинтересованность Саудовской Аравии в хороших отношениях с Западом неоднократно приводила к внутренним противоречиям и международным скандалам. К примеру, Саудовская Аравия является союзником США, однако военную базу, которая там находилась, американцы в 2003 году перенесли в Катар — в том числе из-за противодействия влиятельных семей: они не хотели, чтобы на территории Саудовской Аравии располагались войска «неверных». Пребывание американских войск в Саудовской Аравии было одним из поводов для терактов 11 сентября 2001 года (а в 2016 году выяснилось, что к терактам могли быть причастны некоторые чиновники саудовского правительства).

Мухаммад бин Салман и президент США Дональд Трамп в Белом доме. 14 марта 2017 года Shealah Craighead / The White House

На протяжении 85 лет существования Саудовской Аравии королевством управляли всего два поколения монархов: братья и сыновья первого короля Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана. При каждом из них сложный баланс сил внутри королевства немного видоизменялся — в зависимости от реформ, которые они принимались проводить. При этом попытки экономической модернизации неизменно упирались в нежелание (или неспособность) монархов расширить участие населения в политической жизни.

Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд — седьмой по счету король Саудовской Аравии — взошел на трон в 2015 году. Привычные проблемы королевства (зависимость от экспорта нефти, разросшийся госаппарат) к этому времени вышли на новый уровень: падение цен на нефть, которая обеспечивала (и обеспечивает) функционирование практически всех сфер жизни королевства, поставило население, привыкшее жить на доходы от нефтяной ренты, перед необходимостью зарабатывать в частном секторе. Реформа госсектора, обеспечивающего 70% рабочих мест в стране, сделала ситуацию еще более острой.

Эта реформа, начатая Салманом сразу после прихода к власти, предполагала упразднение 11 правительственных секритариатов и создание на их месте двух: Совета по делам политики и безопасности и Совета по делам экономики и развития. Первый возглавил племянник короля, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Наиф. Второй — родной сын Салмана, глава королевского двора и вицекронпринц Мухаммад бин Салман. Таким образом, король сосредоточил в руках племянника и сына основные функции управления государством. При этом реформаторский мандат был отдан именно молодому — не достигшему на тот момент 30-летия — Мухаммаду бин Салману: как писали в начале 2015 года арабские СМИ, Мухаммад бин Наиф, назначенный кронпринцем, получил более высокую должность и статус преемника, но Мухаммаду бин Салману было дано право проводить широкие реформы, в том числе полную реформу правительства.

Насколько можно судить, решение о назначении Мухаммада бин Салмана наследным принцем (и увольнение Мухаммада бин Наифа со всех занимаемых должностей) не свидетельствует о борьбе между племянником и сыном короля — они принадлежат к одному семейству, придерживаются схожих взглядов на международную роль королевства, обоих ценят и уважают на Западе. Зато с точки зрения омоложения и модернизации 31-летний сын выглядит фигурой более перспективной, чем 57-летний племянник — особенно в глазах монарха, которому сейчас 81. Более чем вероятно, что для Салмана сын больше подходит на роль первого представителя третьего поколения саудовских королей.

Мухаммад бин Салман, который еще четыре года назад представлялся журналистам как «простой юрист», сделал за последнее время стремительную карьеру. Возглавив Совет по делам экономики, он также получил пост министра обороны Саудовской Аравии и считается ответственным за начало военной операции в Йемене. На экономическом фронте молодой наследник также развил бурную деятельность. Мухаммад бил Салман уволил многих стареющих чиновников, заменив их молодыми (и получившими образование на Западе). С их помощью он разработал «Видение 2030», которое предполагает полное избавление экономики Саудовской Аравии от нефтяной зависимости. Этот план включает частичную приватизацию нефтедобывающей компании Aramco и создание на вырученные деньги суверенного инвестиционного фонда объемом в два триллиона долларов.

Ключевым качеством нового наследника называют его готовность идти на конфликт с представителями прошлого поколения. В том числе на него возлагают определенные надежды, связанные с ограничением влияния консервативных религиозных кругов и обеспечением либерализации политической жизни королевства — то, чего до сих пор не удавалось в полной мере добиться ни одному саудовскому королю-реформатору.