Власти Саудовской Аравии планируют конфисковать 800 миллиардов долларов у арестованных принцев и чиновников

Власти Саудовской Аравии в рамках масштабной операции по борьбе с коррупцией намерены конфисковать имущество и заморозить средства на банковских счетах на общую сумму 800 миллиардов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

С начала ноября, по словам собеседников издания, в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции были взяты под стражу более 60 человек — члены королевской семьи, высокопоставленные чиновники и бизнесмены.

У арестованных, по данным источников, власти планируют изъять до 3 триллионов риялов (около 800 миллиардов долларов). По всей видимости, значительная часть этих активов находится за пределами страны и процесс их изъятия может оказаться непростым.

Предполагается, сообщили собеседники издания, что конфискованные средства будут направлены на сокращение бюджетного дефицита. Из-за снижения мировых цен на нефть Саудовская Аравия последние несколько лет была вынуждена активно тратить свои резервные фонды.