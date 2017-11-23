Universal отказалась показывать «Снеговика» в кинотеатрах Александра Мамута. Это второй случай за два месяца

Фильм «Снеговик» с Майклом Фассбендером в главной роли не будет показан в российских киносетях «Синема парк» и «Формула кино», которые принадлежат Александру Мамуту. Как рассказали неназванные источники Forbes, причина в конфликте Universal и «Рамблер.Кассы» (входит в принадлежащий Мамуту холдинг Rambler&Co).

С сентября «Рамблер.Касса» берет наценку 10% при продаже билетов в интернете. Ранее Universal уже отказалась показывать в киносетях Мамута фильм «Сделано в Америке», потому что «Рамблер.Касса» не стала делить доходы от новой комиссии пополам.

Гендиректор WDSSPR (прокат фильмов Disney) Антон Сиренко заявил изданию, что они не допускают «вычленения из стоимости билетов любых сумм». В «Централ Партнершип» добавили, что правообладатель должен получать долю с любых продаж.

Директор по маркетингу 20 Century Fox Николай Бордунков назвал происходящее пересмотром доли от проката, потому что до сих пор весь доход делился поровну между кинотеатрами и прокатчиками.