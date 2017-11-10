«Убийство в „Восточном экспрессе“» Кеннета Браны: волшебный поезд Новая версия прославленного детектива Агаты Кристи со звездами первой величины

В российский прокат 9 ноября вышел фильм Кеннета Браны «Убийство в „Восточном экспрессе“» — экранизация одноименного романа Агаты Кристи, в которой режиссер сам исполнил роль великого сыщика Эркюля Пуаро. Помимо Браны в картине сыграли еще десяток актеров первой величины — Мишель Пфайффер, Пенелопа Крус, Джонни Депп, Джуди Денч и другие. По мнению кинокритика Антона Долина, «Убийство в „Восточном экспрессе“» — масштабная сказка, которую несомненно стоит смотреть.

Главная проблема любого критика – в чрезмерной искушенности. То, что мы клеймим как банальное, для рядового зрителя может стать откровением, — и позицию критика в этой ситуации он моментально назовет высокомерной. Однако какое счастье вдруг оказаться по другую сторону баррикад и почувствовать себя обычным хомо сапиенсом, купившим билет на фильм, о котором ты ничего не знаешь! Или, по меньшей мере, не знаешь самого важного.

Пространное вступление — попытка оправдаться. Я — тот редкий человек, который не читал «Убийства в «Восточном экспрессе» Агаты Кристи и не видел ни одной его экранизации. Конечно, ничего не стоило бы подготовиться и восполнить пробел (у каждого есть такие, не так ли) перед ознакомлением с новым фильмом. Но как упустить редкий шанс посмотреть детектив, замерев от нетерпения и ожидая развязки? Поэтому теперь, когда коллеги будут презрительно — и, наверняка, законно — сопоставлять новую картину со старыми и сличать с первоисточником, я простодушно и честно напишу: фильм Кеннета Браны — прекрасное развлечение, великолепный образец умного жанрового кино.

Ясно, что для Кристи, гения сюжетных конструкций, застрявший в снежном обвале поезд не столько метафора, сколько удобное замкнутое пространство — необходимое, чтобы задать многоумному Эркюлю Пуаро (и читателю/зрителю) очередную загадку и изящно ее решить. Но Кеннет Брана все-таки кинематографист, и для него «Восточный экспресс» — один из полноправных участников действия, его главных героев. Кино когда-то началось с «Прибытия поезда» Люмьеров: с тех пор паровоз стал символом нового искусства и прогресса как такового. Здесь же этот поезд вместо того, чтобы на всех парах нестись вперед, пугая и восхищая публику, останавливается на полном ходу. Стоп, прогресс; добро пожаловать в уютную британскую традицию, в своеобразную Нарнию, где время течет иначе. Когда за окном идет снег, каждому захочется устроиться поудобнее в вагоне-ресторане и послушать старую-старую историю. Даже если знаешь ее наизусть.

Как тут возмущаться театральной преувеличенностью поведения персонажей-масок, разыгранных народными артистами? Каждый из них — просто подарок, а некоторые особо ценные: впервые после бесконечного Джека Воробья сыгравший настолько сочную роль Джонни Депп (демонический делец Рэтчетт), отчаянно кривляющийся и очень смешной Уиллем Дефо (профессор Хардман), поймавшая второе дыхание Мишель Пфайффер (миссис Хаббард). Радует «русский» след: худосочный и по-вампирски обаятельный Сергей Полунин в роли венгерского графа Андрени и гранд-дама Джуди Денч, не отказавшаяся от удовольствия сыграть в английской экранизации английской книги княгиню-эмигрантку Наталью Драгомирову. Плюс Пенелопа Крус, Джош Гад, Дэйзи Ридли, Дерек Джакоби… Ну и усы самого Кеннета Браны, конечно, не случайно настолько огромны и комичны. Здесь все гротескно, как полагается выдуманной истории; тем более, истории, где все постоянно выдумывают (говоря проще, врут). Стилистика картины демонстративно далека от психологического реализма, который большинство интерпретаторов почему-то считает обязательным для детективного жанра. Именно поэтому «Убийство…» — роскошное кино, радость для глаз и ушей. В сущности, масштабная сказка.

20th Century Fox Russia

Уткнувшийся носом в снег локомотив напоминает о рождественском «Полярном экспрессе» Роберта Земекиса, а еще больше — о «Хогвартс-экспрессе» из серии романов Джоан Роулинг (второй самой известной английской писательницы после Агаты Кристи) и их экранизаций. Недаром же среди актеров многие — начиная с самого Браны — принимали участие в фильмах о вселенной Гарри Поттера, а одну из героинь романа еще и зовут Гермионой. Другими словами, «Восточный экспресс» — не просто средство передвижения, а волшебный транспорт, переносящий персонажей и зрителей из мира обыденного в магический, условный. Только в нем возможны такие сюжеты (в надежде на таких же несведущих не будем уточнять детали интриги) – не о преступлении и наказании, как в большинстве детективов, а о воздаянии и милосердии.

От детектива ждешь повышенного внимания к мелочам, но «Убийство…» у Браны получилось, напротив, размашистым. В фильме огромное количество общих планов, его живописностью сам режиссер любуется еще больше, чем зритель. Чаще других повторяются планы, снятые сверху — будто взгляд всевидящего Бога, с которым Пуаро ближе к финалу напрямую себя сравнивает. Кстати, у Браны сыщик-бельгиец — не маленький, пузатый и смешной аутсайдер, как во многих экранизациях, а настоящий Герой с большой буквы, отнюдь не в насмешку названный Гераклом. Его олимпийское спокойствие эффектно контрастирует с эксцентрическим поведением остальных пассажиров поезда, у каждого из которых есть причины нервничать. Трудно не оценить красоту рассадки колоритных персонажей в кульминационной сцене — фронтально, за длинным столом, в точности как в «Тайной Вечере», на фоне бездонно-черного тоннеля они слушают вердикт Пуаро.

Разумеется, «Убийство…» Браны не претендует на новаторство и апеллирует к традиции и канону не в меньшей степени, чем недавняя «Золушка» того же автора. Что с того? В обоих случаях богатое и изобретательное зрелище — не более, чем способ рассказать заново (и новым слушателям) одну из великих историй. Но и не менее.