Как «Рамблер.Касса» ввела наценку на кинобилеты и прячет дешевые варианты. Цепочка событий

3 июля 2014 года

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«Рамблер.Касса» после трех лет существования решила отменить комиссию 10% при покупке билета. Причем тогда в компании особо подчеркнули, что билеты будут продавать без наценки, даже если сами кинотеатры на своих сайтах установили дополнительные сборы.

29 марта 2017 года

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Владелец холдинга Rambler&Co (в него входит сервис «Рамблер.Касса») Александр Мамут купил сеть кинотеатров «Синема парк» — крупнейшую в России.

7 апреля 2017 года

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Мамут также купил вторую по количеству кинотеатров сеть «Формула кино». Вместе у двух сетей более 600 экранов.

июнь 2017 года

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Сети «Синема парк» и «Формула кино» перестали работать с «Киноходом» — вторым крупнейшим сервисом по продаже билетов, который не берет наценку со зрителей.

1 сентября 2017 года

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«Рамблер.Касса» вернула наценку 10% при продаже билетов в кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино». На сайтах самих кинотеатров также действует наценка. «10% — нормальная наценка для сервиса, который позволяет сохранять время и дает удобство. Если человек не готов платить, он может купить билет в кассе», — заявил первый заместитель гендиректора Rambler&Co Максим Тадевосян.

18 сентября 2017 года

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В ответ на действия «Рамблер.Кассы» киносеть «Каро» (четвертое место в стране) ввела скидку 10% при продаже билетов через собственный сайт.

12 октября 2017 года

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Из-за введенной наценки кинокомпания Universal отказалась показывать в кинотеатрах «Синема парк» и «Формула кино» новый фильм «Сделано в Америке». По информации «Ведомостей», билетный сервис «Рамблер.Касса» отказался разделить с кинокомпанией доходы от дополнительной комиссии.

19 октября 2017 года

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Кинотеатры «Каро» перестали продавать билеты через «Рамблер.Кассу».

21 октября 2017 года

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Пользователи заметили, что сайт «Афиша» (также входит в Rambler&Co) перестал показывать в расписании сеансы в кинотеатрах «Каро».