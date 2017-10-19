Кинотеатры «Каро» перестали продавать билеты через «Рамблер.Кассу» после появления наценки

Сеть кинотеатров «Каро» перестала продавать билеты через «Рамблер.Кассу» с 16 октября. «Каро» намерена развивать собственные каналы продажи билетов, рассказали в пресс-службе компании. При этом отказ от продажи билетов через «Рамблер» там назвали «приостановкой».

Решение «Каро» последовало за введением в «Рамблер.Кассе» комиссии 10% при продаже билетов. В сентябре в ответ на это сама «Каро» ввела скидку 10% при продаже билетов через собственный сайт.