Кинотеатры «Каро» перестали продавать билеты через «Рамблер.Кассу» после появления наценки
Сеть кинотеатров «Каро» перестала продавать билеты через «Рамблер.Кассу» с 16 октября. «Каро» намерена развивать собственные каналы продажи билетов, рассказали в пресс-службе компании. При этом отказ от продажи билетов через «Рамблер» там назвали «приостановкой».
Решение «Каро» последовало за введением в «Рамблер.Кассе» комиссии 10% при продаже билетов. В сентябре в ответ на это сама «Каро» ввела скидку 10% при продаже билетов через собственный сайт.
Вместе с «Рамблером» наценку ввели киносети «Синема парк» и «Формула кино» (все три компании принадлежат Александру Мамуту). Из-за этого компания Universal отказалась показывать в этих кинотеатрах новый фильм «Сделано в Америке» с Томом Крузом.
«Синема парк» и «Формула кино» — лидеры российского рынка кинопоказа, суммарно они оперируют более чем 600 залами в стране. «Каро» в 2017 году опустилась на четвертую строчку рейтинга с 221 залом. Третье место (с учетом франшизы) занимает «Премьер зал» (231 зал).