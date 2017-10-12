«Синема парк» и «Формула кино» остались без нового фильма с Томом Крузом из-за наценок в сервисе продажи билетов

Студия Universal отказалась от проката фильма «Сделано в Америке» (главную роль в нем исполнил Том Круз) в кинотеатрах «Синема парк» и «Формула кино». Причиной такого решения стал конфликт из-за наценки в 10%, которую берет сервис «Рамблер. Касса» при онлайн-продаже билетов.

«Рамблер. Касса», «Синема парк» и «Формула кино» принадлежат бизнесмену Александру Мамуту.

Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников нескольких кинокомпаний, Universal предлагала разделить доходы от дополнительной комиссии на билеты, но получила отказ.