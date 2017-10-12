«Синема парк» и «Формула кино» остались без нового фильма с Томом Крузом из-за наценок в сервисе продажи билетов
Студия Universal отказалась от проката фильма «Сделано в Америке» (главную роль в нем исполнил Том Круз) в кинотеатрах «Синема парк» и «Формула кино». Причиной такого решения стал конфликт из-за наценки в 10%, которую берет сервис «Рамблер. Касса» при онлайн-продаже билетов.
«Рамблер. Касса», «Синема парк» и «Формула кино» принадлежат бизнесмену Александру Мамуту.
Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сотрудников нескольких кинокомпаний, Universal предлагала разделить доходы от дополнительной комиссии на билеты, но получила отказ.
Представитель объединенной сети подтвердил, что фильм не выйдет в этих кинотеатрах, но причины отмены проката картины раскрывать не стал, сославшись на нежелание раскрывать условия коммерческих договоренность с партнерами. Представитель Universal пока не ответил на запрос <…> Представитель Rambler&Co от комментариев отказался.