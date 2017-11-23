«Сатирикон» получил президентский грант после жалобы Константина Райкина на проверки Минкульта
Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительном выделении грантов в области культуры и искусства в 2017–2018 годах. В список получателей грантов добавлены 16 новых учреждений.
Среди них оказались Театр наций, Московский губернский театр, «Геликон-опера» и «Сатирикон». Размер конкретных выплат учреждениям определит правительство, но общее финансирование программы на 2017 год увеличено с 5,3 до почти 7 миллиардов рублей, а на 2018 год — до 8 миллиардов.
Теперь в перечне получателей президентских грантов в области культуры и искусства 99 учреждений.
В середине ноября художественный руководитель «Сатирикона» Константин Райкин выступил с обращением, в котором раскритиковал Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского за постоянные проверки. Райкин посчитал это местью за свою речь против цензуры, с которой он выступил в 2016 году.
Мединский ответил Райкину, что в «Сатириконе» выявлены недостатки в отчетности, а театр запросил дополнительное финансирование, не представив обоснования.