«Давайте как-то урезоним нашего министра». Константин Райкин призвал поставить Владимира Мединского на место

Художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин обвинил министра культуры Владимира Мединского в том, что тот мстит за его прошлогоднюю речь о цензуре. Как заявил Райкин «Дождю», в «Сатирикон» за года шесть раз приходила прокуратура с проверками — и худрук театра уверен, что это из-за Мединского.

«Он не может мне простить моего высказывания на съезде Союза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений, касающихся театра „Сатирикон“. Просто вредит самым последовательным прицельным планомерным образом. Сейчас посягает на наше : хочет его остановить, ему помешать», — заявил Райкин.

Константин Райкин обратился к «высоким властным инстанциям, которые находятся над министерством культуры»: «Ну давайте, дорогие друзья, как-то урезоним нашего министра». Он также призвал «всем миром» поставить Мединского на место.