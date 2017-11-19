Министр культуры Владимир Мединский заявил, что недавнее заявление художественного руководителя «Сатирикона» Константина Райкина о мести со стороны чиновника — лишь следствие финансового конфликта между театром и министерством.

По словам Мединского, Райкину дали год на устранение недостатков в театре, но результат работы худрука министерство не устроил. «К концу года вместо устранения недостатков мы видим новую серию патетических выступлений на тему того, что меня лично душит министр, далее следует серия оскорблений в мой лично адрес», — заявил Мединский.

По его словам, речь идет исключительно о финансовой и хозяйственной деятельности театра.