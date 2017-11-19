«Вместо устранения недостатков — новая серия патетических выступлений». Мединский ответил Райкину на обвинения

ТАСС
15:37, 19 ноября 2017

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что недавнее заявление художественного руководителя «Сатирикона» Константина Райкина о мести со стороны чиновника — лишь следствие финансового конфликта между театром и министерством.

По словам Мединского, Райкину дали год на устранение недостатков в театре, но результат работы худрука министерство не устроил. «К концу года вместо устранения недостатков мы видим новую серию патетических выступлений на тему того, что меня лично душит министр, далее следует серия оскорблений в мой лично адрес», — заявил Мединский.

По его словам, речь идет исключительно о финансовой и хозяйственной деятельности театра.

«Этот шум возник год назад, возник из-за денег: театр, художественным руководителем которого является Райкин, затребовал допфинансирование привычно, в нем было отказано, потому что не было соответствующего обоснования, после чего — через несколько дней — прозвучала пламенная речь о цензуре в стране, начался шум», — заявил Мединский.

ТАСС
Константин Райкин 13 ноября опубликовал на сайте телеканала «Дождь» обращение, в котором пожаловался на регулярные прокурорские проверки в «Сатириконе» и назвал их местью со стороны Мединского за речь годичной давности.
24 октября 2016 года Константин Райкин выступил с речью против цензуры на съезде Союза театральных деятелей России. В речи Райкин отмечал давление на театральных деятелей и других представителей искусства и критиковал министерство культуры.

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