«Вместо устранения недостатков — новая серия патетических выступлений». Мединский ответил Райкину на обвинения
Министр культуры Владимир Мединский заявил, что недавнее заявление художественного руководителя «Сатирикона» Константина Райкина о мести со стороны чиновника — лишь следствие финансового конфликта между театром и министерством.
По словам Мединского, Райкину дали год на устранение недостатков в театре, но результат работы худрука министерство не устроил. «К концу года вместо устранения недостатков мы видим новую серию патетических выступлений на тему того, что меня лично душит министр, далее следует серия оскорблений в мой лично адрес», — заявил Мединский.
По его словам, речь идет исключительно о финансовой и хозяйственной деятельности театра.
«Этот шум возник год назад, возник из-за денег: театр, художественным руководителем которого является Райкин, затребовал допфинансирование привычно, в нем было отказано, потому что не было соответствующего обоснования, после чего — через несколько дней — прозвучала пламенная речь о цензуре в стране, начался шум», — заявил Мединский.