Участника Backstreet Boys обвинили в изнасиловании

В октябре The New Yorker и The New York Times опубликовали расследования, в которых актрисы и подчиненные влиятельного голливудского продюсера Харви Вайнштейна рассказали о домогательствах с его стороны.

После того, как история Вайнштейна получила широкий резонанс, обвинения в домогательствах выдвинуты против десятков представителей киноиндустрии, журналистов, политиков и артистов.