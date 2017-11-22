Участника Backstreet Boys обвинили в изнасиловании

TMZ
10:57, 22 ноября 2017
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Певица Мелисса Шуман обвинила участника Backstreet Boys Ника Картера в изнасиловании.

Как написала Шуман в своем блоге, Картер изнасиловал ее в 2002 году, когда ему было 22 года, а ей — 18 лет.

По словам Шуман, Картер, с которым она в тот момент участвовала в одном телешоу, пригласил ее к себе в квартиру в Санта-Монике. В гости к Картеру Шуман отправилась вдвоем с подругой, однако певец, по ее словам, нашел способ остаться с ней наедине и изнасиловал.

Как пишет Шуман, она сообщила о произошедшем своему агенту, однако тот сказал, что у Картера сильная команда юристов, добавив, что публичное заявление об изнасиловании негативно скажется на ее карьере.

Шуман подчеркивает, что хотя и не обвинила публично Картера в изнасиловании, о произошедшем все эти годы знали ее родные и близкие. Именно они, по словам Шуман, на фоне скандала с обвинениями продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах убедили ее публично рассказать о произошедшем 15 лет назад.

В октябре The New Yorker и The New York Times опубликовали расследования, в которых актрисы и подчиненные влиятельного голливудского продюсера Харви Вайнштейна рассказали о домогательствах с его стороны.
После того, как история Вайнштейна получила широкий резонанс, обвинения в домогательствах выдвинуты против десятков представителей киноиндустрии, журналистов, политиков и артистов.

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