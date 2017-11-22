Креативный директор Pixar и Walt Disney Animation временно покинул пост из-за обвинений в домогательствах

Креативный директор студий Pixar и Walt Disney Animation Джон Лассетер объявил, что уходит в полугодовой отпуск за свой счет после обвинений в ненадлежащем поведении.

В своем письме сотрудникам студий Лассетер заявил, что как руководитель должен заботиться о том, чтобы ко всем сотрудникам относились с уважением. Решение, по словам Лассетера, было принято после того, как ему стало известно о жалобах со стороны подчиненных.

Лассетер добавил, что «всегда непросто осознать свои проступки, но только так можно чему-то научиться». Представитель Disney заявил, что студия поддерживает решение креативного директора временно оставить пост.

Заявление Лассетера было опубликовано одновременно с выходом статьи The Hollywood Reporter о жалобах на креативного директора. Неназванный сотрудник Pixar рассказал изданию, что, хотя Лассетер известен своей манерой всех публично обнимать, он также «хватал, целовал и комментировал внешний вид» своих подчиненных.