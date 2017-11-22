Креативный директор Pixar и Walt Disney Animation временно покинул пост из-за обвинений в домогательствах

The Hollywood Reporter
05:59, 22 ноября 2017
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Креативный директор студий Pixar и Walt Disney Animation Джон Лассетер объявил, что уходит в полугодовой отпуск за свой счет после обвинений в ненадлежащем поведении.

В своем письме сотрудникам студий Лассетер заявил, что как руководитель должен заботиться о том, чтобы ко всем сотрудникам относились с уважением. Решение, по словам Лассетера, было принято после того, как ему стало известно о жалобах со стороны подчиненных.

Лассетер добавил, что «всегда непросто осознать свои проступки, но только так можно чему-то научиться». Представитель Disney заявил, что студия поддерживает решение креативного директора временно оставить пост.

Заявление Лассетера было опубликовано одновременно с выходом статьи The Hollywood Reporter о жалобах на креативного директора. Неназванный сотрудник Pixar рассказал изданию, что, хотя Лассетер известен своей манерой всех публично обнимать, он также «хватал, целовал и комментировал внешний вид» своих подчиненных.

«Я хочу особо извиниться перед всеми, кого я мог обнять против их воли или любым другим жестом или действием пересечь грань дозволенного. Какими бы ни были мои намерения, у каждого есть право на личное пространство, которое надо уважать», — написал Лассетер (англ. яз.).

The Hollywood Reporter
Джон Лассетер — один из создателей Pixar. После того как в 2006 году студию купила Walt Disney, он стал руководить совместным анимационным подразделением. Лассетер был автором сценария и режиссером «Истории игрушек» и «Тачек», а также продюсировал все остальные анимационные проекты Pixar.
В США продолжается волна отставок после обвинений в домогательствах и ненадлежащем поведении, которая началась с расследования против продюсера Харви Вайшнтейна в октябре 2017 года. Обвинения были выдвинуты в том числе против актера Кевина Спейси, комика Луи Си Кея и бывшего президента США Джорджа Буша-старшего.

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