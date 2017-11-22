Хакеры украли данные 50 миллионов клиентов Uber. Компания заплатила злоумышленникам за молчание

Компания Uber объявила, что в октябре 2016 года хакеры украли с ее серверов данные 50 миллионов клиентов и 7 миллионов водителей. Одновременно было объявлено об увольнении главы службы безопасности компании Джо Салливана, который занимался этим инцидентом.

В нарушение установленного законом порядка Uber в 2016 году не сообщила о взломе ни властям, ни своим водителям, номера удостоверений которых (500 тысяч) были похищены. Вместо этого Uber заплатила хакерам 100 тысяч долларов, чтобы те удалили информацию и не сообщали о взломе. Личности хакеров не раскрываются.

Похищенный массив данных содержал в себе имена, адреса электронной почты и телефоны клиентов. Платежная информация не была затронута.

После объявления Uber собственное расследование начал прокурор Нью-Йорка Эрик Шнейдерман. Одновременно несколько клиентов подали против Uber совместный иск о ненадлежащем обращении с их данными.