Совет директоров Uber выбрал нового руководителя. Кто он такой?

Хосроушахи никогда публично не называли претендентом на должность гендиректора Uber. Считалось, что основная борьба шла между руководителем HP Мег Уитман и главой General Electric Джеффри Иммелтом. 26–27 августа совет директоров Uber провел последние встречи с претендентами. Как пишет The New York Times, расклад был такой: крупный акционер Uber — компания Benhcmark — поддерживала Уитман, а основатель и бывший глава Uber Тревис Каланик выступал за Иммелта.

В целом совет директоров склонялся в пользу Уитман — тем более что она хорошо разбирается в делах Uber, так как много лет была неформальным советником Каланика. Тем не менее, с ней не удалось договориться об условиях: ее не устраивала роль, которую продолжает играть в компании основатель Uber. Уитман требовала меньшего вмешательства Каланика в работу компании. Кандидатуре Иммелта голосов не хватило, и поэтому члены совета директоров обратились к запасному варианту — Хосроушахи. Его кандидатура была одобрена единогласно.

Bloomberg называет Хосроушахи «темной лошадкой». Источник, близкий к совету директоров, в разговоре с Recode назвал его «примирительным» кандидатом, другой — «компромиссным» кандидатом.

Родившемуся в Иране Хосроушахи 48 лет, он пеерехал в США в 1978 году, уже в старших классах школы был лучшим учеником, а его одноклассники выбрали Хосроушахи «президентом класса». Он получил диплом инженера в университете Брауна, входящем в Лигу плюща, но работать по специальности не стал, предпочтя карьеру инвестбанкира. Во времена бума доткомов он устроился в интернет-корпорацию IAC, а в 2005 году возглавил сервис Expedia (принадлежит IAC), капитализация которого сейчас составляет 23 миллиарда долларов (для сравнения, Uber оценивается в три раза дороже). За годы, которые Хосроушахи руководил Expedia, объем заказов вырос почти в пять раз (до 72 миллиардов долларов в 2016 году), только за 2017 год стоимость акций компании выросла на треть. По подсчетам The Wall Street Journal, в 2015 году Хосроушахи стал самым высокооплачиваемым топ-менеджером США, заработав почти 94 миллиона долларов за счет соглашения о компенсации акциями. По данным Techcrunh, годом позднее он заработал лишь $2,5 млн. Хосроушахи также состоит в совете директоров The New York Times и сети спортивных товаров Fanatics, он вкладывался в «Uber для грузовиков» — компанию Convoy.

Хосроушахи много раз критиковал президента США Дональда Трампа, в частности, за указ об иммиграции и реакцию на . В феврале, через месяц после того, как Трамп стал президентом, Хосроушахи закончил разговор с аналитиками с Уолл-Стрит так: «Надеюсь, мы будем живы, чтобы подвести итоги следующего года». Это противоречит позиции Каланика, который после выхода указа о мигрантах вошел в состав экономического совета при администрации Трампа. Клиенты объявили бойкот сервису и завели хэштег #DeleteUber, приложение демонстративно удалили более 200 тысяч пользователей. Тогда Каланик заявил, что его неправильно поняли, и покинул совет.

Хосроушахи придется решить множество проблем, которые накопились у Uber. Компания постоянно терпит убытки, с ней судится Alphabet (владелец Google), ее сотрудников обвиняют в нарушении этики, сексизме и домогательствах (в июне член совета директоров компании Дэвид Бондерман отпустил сексистскую шутку в адрес единственной женщины в совете Арианы Хаффингтон, отметив, что появление второй женщины в совете приведет лишь к увеличению болтовни). После этого Бондерман уволился. Судятся и сами акционеры: Benchmark подала иск к Каланику, обвинив его в мошенничестве и потребовав лишить контроля над тремя местами в совете директоров и исключить из совета.

Uber заказал независимый доклад о корпоративной культуре фирме бывшего генпрокурора США Эрика Холдера. После выхода доклада компании пришлось нанимать независимых консультантов, уволить более 20 сотрудников и отправить на специальное обучение еще 30. Инвесторы добились увольнения Каланика, но Recode писал, что тот собирается любыми путями вернуться на пост главы Uber, как когда-то вернулся в Apple Стив Джобс.