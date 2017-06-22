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За что водители не любят Uber
Сервис такси Uber разрешил через свое приложение оставлять чаевые водителям. Это одно из новшеств, которые компания вводит, чтобы вернуть лояльность собственных сотрудников. В 2017 году компания оказалась в самом серьезном кризисе за свою историю: с ней судятся ее собственные сотрудники, популярные издания пишут об Uber разоблачительные статьи, а «пацанская культура», распространенная в компании, привела к увольнению топ-менеджеров. «Медуза» решила обратиться к главным претензиям к Uber со стороны водителей по всему миру (а не пользователей приложения — ведь часто то, чем недовольны водители, целиком устраивает пассажиров).
Uber демпингует
Компания позиционирует водителей как партнеров, а не сотрудников, но когда снижает тарифы, не дает им права голоса. Забастовки против ценовой политики сервиса проходили в Нью-Йорке, Дохе, Мельбурне, Найроби и других больших городах. В России масштабных протестов не было, но многие водители тоже недовольны. На тематическом форуме в ветке «Мужики хорош терпеть унижение от Убер» пользователи пишут, что за два года их доходы упали в два-четыре раза.
Евгений Хасимов, водитель-партнер Uber из Москвы, рассказал «Медузе», что сейчас водитель Uber X в столице зарабатывает максимум 350 рублей в час «грязными». Основная претензия российских таксистов даже не к низкому тарифу (в Москве на UberX — это 8 рублей за минуту или за километр), а к фиксированной цене за поездку, которая появилась в этом году. «Система высчитывает цену поездки еще до вызова водителя. В реальности изменение ситуации на дороге: пробка, ожидание, заезд на другой адрес — не идут в расчет стоимости», — говорит водитель.
Из-за демпинга главного мирового сервиса другие агрегаторы такси тоже снижают цены, объясняет Хасимов. По логике Uber, водители от этого только выигрывают, потому что дешевизна привлекает клиентов. Но таксисты говорят, что вынуждены работать все больше за все меньшую цену. «Чувствую себя водителем маршрутки. Но! Маршрутчик навряд ли повезет за 440 рублей клиента в другой конец Москвы, проведя полтора часа в пробках», — пишут в уже процитированном форуме.
Uber хочет контролировать, а отвечать не хочет
Таксисты Uber сами оплачивают топливо, страховку и обслуживание машины. С учетом этих расходов и необходимости платить комиссию сервису (в России это 20% от стоимости поездки; в других странах 20-25%), в конце дня он может не только не заработать, но и остаться в минусе. Именно так закончился эксперимент журналистки еженедельника «МК-Эстония», которая неделю поработала водителем Uber. По итогам семи дней ее чистая прибыль составила минус 23 евро.
Uber стремится максимально контролировать водителя. «Я не знаю конечного адреса, пока не приеду на место заказа и не начну поездку, и не вижу цены заказа, пока не закончу ее», — рассказал «Медузе» водитель Роман из Свердловской области.
Таксисты из разных стран жалуются, что Uber называет их партнерами, а работает как с обычными подчиненными. Хуже того, не берет на себя издержки и не дает социальных гарантий. В 2016 году водители из Калифорнии и Массачусетса подали в суд коллективный иск с жалобой на отсутствие минимальной зарплаты и медицинской страховки, и получили от Uber компенсацию в 100 миллионов долларов. Признать их штатными сотрудниками компания отказалась.
Uber много обещает
В начале 2017 года в Uber согласились заплатить 20 миллионов долларов за то, что вводила водителей в заблуждение относительно размера их потенциального заработка. Иск против сервиса подала Федеральная комиссия по торговле США (FTC). «Многие потребители согласились стать водителями Uber, но не нужно было обманывать их в том, сколько они смогут таким образом заработать», — говорила глава отдела по защите прав потребителей FTC Джессика Рич.
На своем сайте Uber до 2016 года утверждал, что медианный годовой доход ее водителя в Нью-Йорке превышает 90 тысяч долларов, в Сан-Франциско — 74 тысячи долларов. FTC же установила, что на самом деле медианный доход в Нью-Йорке составляет только 61 тысячу, а в Сан-Франциско — 53 тысячи. Доходы, указанные Uber, получала только десятая часть водителей.
Белорусские таксисты Uber в феврале 2016 года написали открытое письмо: «Компания объявила широкомасштабную рекламную кампанию в СМИ, в ходе которой обещает доход до 2000 рублей (около 62 тысяч российских рублей), что не соответствует действительности, но привлекает сотни новых водителей изо всех уголков страны».
Uber манипулирует
Юридически водители Uber — частные предприниматели. Для компании это имеет как плюсы (не надо заботиться об их социальных гарантиях), так и минусы (нельзя заставить их работать в невыгодное для них время и в непопулярных районах). Как выяснила газета The New York Times, Uber нивелирует недостатки такой системы с помощью психологических уловок.
Методы мотивации основаны на механиках из видеоигр и поддерживают соревновательный дух и склонность к достижению целей. Приложение посылает водителям уведомления, чтобы убедить их остаться на маршруте («Вам осталось 10 долларов до прибыли в 330 долларов. Вы уверены, что хотите выйти?»), поехать в нужный район («Эй, утренний час пик в самом разгаре. Поезжайте в район с самым высоким спросом») или морально поощрить с помощью значков («Прекрасный сервис», «Отличный собеседник»). Изучавший деятельность Uber профессор Кевин Вербах сказал The New York Times, что это манипуляция: «Мы нашли дешевый способ заставить вас работать, не платя за это; мы заплатим значками, которые ничего не стоят».
Водитель Скотт Вебер из Флориды рассказал изданию, что в 2016 году, работая полный день на Uber и его основного конкурента Lyft, заработал меньше 20 тысяч долларов (до расходов на топливо и обслуживание машины). Сейчас он берет краткосрочные кредиты и ищет новую работу. Когда речь заходит про значки Uber, которые он заработал, Вебер почти в восторге: «Я получил 12 значков «Отличный сервис» и 9 значков «Отличный собеседник».