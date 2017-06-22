За что водители не любят Uber

Евгений Хасимов, водитель-партнер Uber из Москвы, рассказал «Медузе», что сейчас водитель Uber X в столице зарабатывает максимум 350 рублей в час «грязными». Основная претензия российских таксистов даже не к низкому тарифу (в Москве на UberX — это 8 рублей за минуту или за километр), а к фиксированной цене за поездку, которая появилась в этом году. «Система высчитывает цену поездки еще до вызова водителя. В реальности изменение ситуации на дороге: пробка, ожидание, заезд на другой адрес — не идут в расчет стоимости», — говорит водитель.