Uber заплатит 20 миллионов долларов, чтобы уладить дело о недобросовестной рекламе для водителей

Американская компания по вызову автомобилей Uber заключила досудебное соглашение с Федеральной торговой комиссией США. Компанию обвиняли в недобросовестной рекламе на своем сайте для привлечения новых водителей. Uber согласилась заплатить 20 миллионов долларов для урегулирования дела.

На сайте Uber сообщалось, что за год медианный доход водителя в Нью-Йорке составляет 90 тысяч долларов, а в Сан-Франциско — 74 тысячи. То есть половина водителей получают меньше этой суммы, а половина — больше.

Комиссия установила, что на самом деле медианный доход водителя в Нью-Йорке составляет только 61 тысячу долларов, а в Сан-Франциско — 53 тысячи. Доходы, указанные Uber, получала не половина, а только десятая часть водителей.

Помимо этого Uber завышала почасовые ставки для водителей в своих объявлениях. Информацию о стоимости лизинга машин в компании, наоборот, существенно занижали.

Сумма, которую Uber заплатит по соглашению, пойдет на компенсацию водителям, введенным в заблуждение недобросовестной рекламой.