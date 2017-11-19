СПЧ попросит Совет Федерации отклонить закон об иностранных агентах среди СМИ

Совет по правам человека при президенте РФ подготовил экспертизу законопроекта о признании СМИ иностранными агентами. В заключении говорится, что закон был принят с процедурными нарушениями и может трактоваться слишком широко. СПЧ рекомендует Совету Федерации отклонить документ и вернуть его в Госдуму на доработку.

В частности, в заключении говорится, что законопроект излишне широко трактует понятие иностранного агента среди СМИ. В текущей версии иностранным агентом может быть признано любое иностранное издание, причем произвольно по решению министерства юстиции, обращают внимание авторы экспертизы. Также они отмечают, что на СМИ предлагается накладывать обязанности, предусмотренные законом о некоммерческих организациях, тогда как многие иностранные издания — это коммерческие структуры.

В СПЧ отмечают, что Госдума приняла законопроект с нарушениями. В первом чтении он не предполагал внесения поправок об иностранных агентах среди СМИ, они появились только ко второму чтению, а это существенно меняет концепцию законопроекта. Госдума должна была вернуть законопроект в первое чтение, отмечают в СПЧ.

Экспертное заключение пока официально не одобрено Советом по правам человека. В настоящее время оно находится на голосовании.

Поправка. Первоначально из новости можно было сделать вывод, что экспертное заключение уже одобрено Советом по правам человека. В действительности это не так. «Медуза» приносит свои извинения.