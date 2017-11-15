Продолжение В Госдуме пригрозили уголовной ответственностью за отказ СМИ вставать на учет иностранных агентов

Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, который позволяет признавать зарубежные СМИ иностранными агентами. За документ проголосовали все 414 присутствовавших на заседании депутатов. Трансляция заседания идет на сайте Думы.

«Мы этот закон принимать не хотели, это закон которого могло бы и не быть. В России никогда не принимались меры, которые ограничивали бы свободу слова в любых ее проявлениях», — заявил перед голосованием вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен Советом Федерации, а после утверждения — отправлен на подпись президенту.