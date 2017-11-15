«Мы этот закон принимать не хотели». Госдума ввела понятие «СМИ — иностранный агент»
Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, который позволяет признавать зарубежные СМИ иностранными агентами. За документ проголосовали все 414 присутствовавших на заседании депутатов. Трансляция заседания идет на сайте Думы.
«Мы этот закон принимать не хотели, это закон которого могло бы и не быть. В России никогда не принимались меры, которые ограничивали бы свободу слова в любых ее проявлениях», — заявил перед голосованием вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Теперь законопроект должен быть рассмотрен Советом Федерации, а после утверждения — отправлен на подпись президенту.
Принятый Госдумой закон позволяет Минюсту объявлять иностранными агентами зарубежные СМИ, которые финансируются из иностранных источников. Поправки вносятся в закон «О средствах массовой информации».
Закон был принят за один день. Он стал ответом на действия Минюста США, который обязал канал RT зарегистрироваться в статусе иностранного агента.