В Госдуме пригрозили уголовной ответственностью за отказ СМИ вставать на учет иностранных агентов

Зарубежным СМИ, признанным в России иностранными агентами, может грозить уголовная ответственость за отказ исполнять обязанности, которые накладывает этот статус. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко в эфире передачи «60 минут» канала «Россия 1».

Он напомнил о статье 330.1 УК, которая предусматривает ответственность за злостное неисполнение обязанностей иностранного агента. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

«В этой статье ничего не сказано о средствах массовой информации, которые будут признаны у нас иностранными агентами. Поэтому, возможно, нам еще придется вернуться к этой теме и уточнить законодательство в этой части», — заметил Ревенко.

Депутат добавил, что в США российскому телеканалу RT угрожал срок до пяти лет в случае отказа от регистрации в статусе иностранного агента.