В Госдуме пригрозили уголовной ответственностью за отказ СМИ вставать на учет иностранных агентов

Интерфакс
12:02, 15 ноября 2017
Надежный источник

Зарубежным СМИ, признанным в России иностранными агентами, может грозить уголовная ответственость за отказ исполнять обязанности, которые накладывает этот статус. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Евгений Ревенко в эфире передачи «60 минут» канала «Россия 1».

Он напомнил о статье 330.1 УК, которая предусматривает ответственность за злостное неисполнение обязанностей иностранного агента. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

«В этой статье ничего не сказано о средствах массовой информации, которые будут признаны у нас иностранными агентами. Поэтому, возможно, нам еще придется вернуться к этой теме и уточнить законодательство в этой части», — заметил Ревенко.

Депутат добавил, что в США российскому телеканалу RT угрожал срок до пяти лет в случае отказа от регистрации в статусе иностранного агента.

15 ноября Госдума приняла закон, который позволяет Минюсту признавать зарубежные СМИ иностранными агентами. Для этого СМИ должно находиться за пределами России и получать финансирование из иностранных источников.
Российский закон был подготовлен после того, как RT (его американское представительство) зарегистрировался в статусе иностранного агента в США. Представители RT и депутаты Госдумы назвали это ограничением свободы слова.

СМИ — иностранные агенты

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